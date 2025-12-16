Краматорськ та Дружківка залишилися без світла через аварійне знеструмлення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Станом на ранок 16 грудня як мінімум два міста на півночі Донеччини залишилися без електропостачання — Краматорськ та Дружківка. Знеструмлення вже спричинили зміни у роботі громадського транспорту.

Про знеструмлення Краматорська повідомили у контакт-центрі міста, а про проблеми зі світлом у Дружківці — у міській військовій адміністрації.

Так, у Краматорську відсутність електропостачання пояснюють аварійним знеструмленням. У місті внесли зміни до тролейбусів: на їхніх маршрутах тимчасово працюють автобуси.

Окрім цього, пасажирів закликають мати з собою готівку для оплати проїзду, адже термінали працюють некоректно.

Водночас причини відсутності електропостачання у Дружківці у міській військовій адміністрації поки не уточнюють. Там зазначили, що з’ясовують їх.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Донецької області є 73 функціональні “пункти незламності”. Але тільки 65 із них працюють цілодобово та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій. Інші вісім наразі у “сплячому стані”.