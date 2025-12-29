Наслідки російських ударів по Донеччині за 28 грудня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Влучання російських дронів та авіабомб за добу фіксували у п’яти населених пунктах підконтрольної частини Донецької області, найбільше жертв серед цивільних — у Слов’янську. Водночас російські загарбники продовжують свою наступальну операцію на Донеччині, концентруючи найбільше атак на Покровському напрямку.

У Слов’янську загинув 51-річний чоловік

Поліція у своєму зведенні зафіксувала за добу 28 грудня удари по містах Костянтинівка, Краматорськ, Лиман та Слов’янськ, а також по селищу Олексієво-Дружківка.

По Слов’янську загарбники запустили три 250-кілограмові авіабомби. У місті загинув 51-річний чоловік, ще четверо цивільних зазнали поранень: чоловік 78 років та жінки віком 74, 84 та 88 років. Пошкоджені 44 приватні будинки та чотири цивільні авто.

Через удар FPV-дроном по прифронтовому Лиману поранень зазнала 46-річна жінка.

По Краматорську росіяни вдарили дроном “Гербера-2”, там постраждало підприємство.

Російський FPV-дрон атакував Олексієво-Дружківку — руйнувань зазнав приватний будинок.

Загалом за добу, за підрахунками поліції, на Донеччині постраждали 50 цивільних об’єктів, з яких 45 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання фіксували також у Кучеровому Яру, Грузькому, Стародубівці та Різниківці.

На Покровському напрямку українські військові відбили 52 атаки

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські військові атакували 14 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Новоселівки, Зарічного та Мирного, а також у бік Лимана, Закітного, Дружелюбівки, Діброви, Озерного й Дробишевого;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили чотири атаки загарбників у районі Серебрянки;

на Краматорському напрямку українські військові відбили атаку окупантів у районі Міньківки;

на Костянтинівському напрямку російські сили провели 26 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та Клебан-Бика, а також у бік Софіївки, Степанівки й Берестка;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 52 штурмові дії армійців країни-агресорки в районах Червоного Лиману, Мирнограда, Новоекономічного, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та Філії, а також у бік Новопавлівки, Нового Шахового, Родинського, Сергіївки та Вільного;

на Олександрівському напрямку окупанти здійснили 22 атаки поблизу Ялти, Вишневого, Рибного й Олександрограда, а також у бік Іскри, Хорошого, Нового Запоріжжя, Іванівки та Соснівки.

Нагадаємо, росіяни накопичуються та закріплюються в південній частині Покровська на Донеччині й намагаються просунутися далі на північ міста, а також заходять у Мирноград диверсійно-розвідувальними групами. Українські сили намагаються завадити логістиці загарбників, однак повністю її контролювати поки не вдається.