Безпілотник ЗСУ полює на окупантів у Покровську, грудень 2025 року. Фото: 7 корпус ДШВ ЗСУ

Росіяни накопичуються та закріплюються в південній частині Покровська на Донеччині й намагаються просунутися далі на північ міста, а також заходять у Мирноград диверсійно-розвідувальними групами. Українські сили намагаються завадити логістиці загарбників, однак повністю її контролювати поки не вдається.

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” наприкінці доби 28 грудня повідомив офіцер відділення комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Окішев.

“[У Покровську] росіяни зараз накопичуються, закріплюються в південній частині міста до залізничної колії та намагаються перетнути її й малими групами заходити до північної частини Покровська. У них частково це виходить”, — заявив Сергій Окішев.

До Покровська, сказав військовий, росіяни потрапляють переважно з південного заходу, з боку села Звірового. Загарбники ховаються, зокрема, в руїнах, в підвалах, в зруйнованих приватних будинках та підвалах.

Сергій Окішев зазначив, російські війська також уже присутні у Мирнограді. Втім, там здебільшого працюють порівняно невеликі диверсійно-розвідувальні групи загарбників. Їхнім завданням є закріплення, просочування повз оборонні позиції українських сил та підтягування додаткових резервів.

Попри регулярні штурми, загарбникам вдалося налагодити логістику на Покровському напрямку. Повністю контролювати логістичні шляхи українським військовим не вдається через протидію з боку російських пілотів БпЛА.

“Ми завдаємо їм втрат, але сказати, що ми контролюємо повністю їхні логістичні шляхи не можна, тому що вони так само завели у південну частину Покровська своїх пілотів, і тут вже йде дуель. Вони намагаються перерізати наші логістичні шляхи, ми своєю чергою намагаємося перерізати їхні логістичні шляхи”, — каже військовий.

Нагадаємо, українські військові контролюють північну частину Покровська та стримують спроби росіян просунутися в бік Гришиного і Мирнограда. У 7 корпусі ДШВ заявляють, що окупанти активізувалися на західних околицях міста та намагаються діяти малими групами.