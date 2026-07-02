Захоплений "Азовом" полонений африканець, який підписав контракт із російською армією. Скриншот із відео "Азову"

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Російські сили поступово втрачають ініціативу на Лиманському напрямку та стикаються з дефіцитом особового складу, через що частіше залучають до штурмових дій найманців із країн Латинської Америки та Африки. На півночі Донеччини загарбники й надалі дотримуються тактики малих штурмових груп, а також застосовують дрони різного типу.

Про це в ефірі “Суспільне. Новини” повідомив речник 66 окремої механізованої бригади імені Князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

“Якщо говорити про те, що відбувається на полі бою, то можна констатувати, що противник поступово втрачає ініціативу. Намагається вдаватися до постійних спроб штурмових дій, але немає в цьому жодних успіхів, жодних результатів, коли ми говоримо про смугу відповідальності нашої бригади”, — заявив Василь Денисюк.

У зоні відповідальності бригади додатково фіксують складнощі росіян із комплектуванням особового складу. Атаки відбуваються малими групами по два-три бійці, іноді — поодинці, а серед штурмовиків усе частіше трапляються іноземні найманці.

“З того, що ми виявляли — велика кількість найманців в лавах російської армії в смузі нашої відповідальності, в тому числі із Латинської Америки та з Африки”, — зазначив речник.

Він додав, що, попри втрати, російське командування намагається утримувати чисельну перевагу над українськими силами, зокрема за допомогою рекрутингу іноземців. Частина з них, втім, потрапляє до армії країни-агресорки обманним шляхом.

“Противник намагається постійно свій особовий склад, постійно тримати чисельну перевагу над нашими силами, але через постійне вибування їм все складніше це робити. Доводиться вдаватися до залучення найманців з інших країн, людей, які потрапили обманом до лав окупантів. Не все так чудово в противника”, — продовжив Василь Денисюк.

Також російські військові на Лиманщині продовжують атакувати позиції Сил оборони безпілотниками різного типу: передню лінію обстрілюють FPV-дронами, а вглиб української логістики завдають ударів комплексами “Молнія” та “Ланцет”, а також ударними БпЛА типу “Шахед”.

Нагадаємо, щонайменше дев’ять африканських країн зафіксували випадки примусової участі своїх громадян у бойових діях на боці Росії. Журналісти встановили: чоловіків з Африки подекуди заманюють до країни-агресорки обіцянками заробітків у мирних професіях, а після приїзду — змушують підписувати контракт для відпрацювання боргу за переліт. У частині випадків жертви цих схем не розуміють змісту документів, які підписують, адже папери дають тільки російською мовою.