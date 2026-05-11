Захоплений "Азовом" полонений африканець, який підписав контракт із російською армією. Скриншот із відео "Азову"

Вже щонайменше дев’ять африканських країн зафіксували випадки примусової участі своїх громадян у бойових діях на боці Росії. Журналісти встановили: чоловіків з Африки подекуди заманюють до країни-агресорки обіцянками заробітків у мирних професіях, а після приїзду — змушують підписувати контракт для відпрацювання боргу за переліт. У частині випадків жертви цих схем не розуміють змісту документів, які підписують, адже папери дають тільки російською мовою.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Одна з країн, де росіяни шукають поповнення для свого війська, — Кенія. Розвідка цієї держави встановила, що вже близько 1000 кенійців потрапили до України в складі російського окупаційного угруповання. Живими, втім, з війни змогли повернутися тільки 30 людей. У The New York Times стверджують, що аналогічні випадки вже зафіксовані також у Танзанії, Замбії, Південній Африці, Нігерії, Гані, Того, Ботсвані та Малі.

Журналісти встановили, що вербування африканців на війну проти України проводять підставні компанії під виглядом туристичних агенцій або кадрових служб. Оголошення поширюють через месенджери WhatsApp і Telegram. Схема подекуди однакова: чоловікам обіцяють роботу кухаря, охоронця або вантажника, оплачують переліт, а після прибуття повідомляють, що повернутися додому можна лише погасивши “борг” за переїзд. Не маючи коштів, завербовані підписують військові контракти, складені російською мовою, які завербовані часто не розуміли.

Один із кенійців, яких росіяни завербували у 2024 році обманом, є Вінсент Одхіамбо Авіті. Чоловік розповів журналістам, що погодився на пропозицію агента, якого зустрів на вулиці в столиці Кенії. Той обіцяв роботу в магазині в Росії. Згодом Авіті вирушив до туди, але потрапив на передову під Вовчанськ у Харківській області. Повернутися додому вдалося лише після поранення і госпіталізації.

“Краще бути тут. Тут ти маєш багато свободи. Я бився за Росію, я носив їхню уніформу. Але ця битва не була моєю”, — розповів чоловік журналістам.

Сенатор Кенії Окоіті Ендрю Омтата розповів The New York Times, що африканців до таких схем робить вразливим масштабне безробіття на рідному континенті.

“Якби сьогодні в Момбасі (портове місто в Кенії, — ред.) пришвартувався корабель, на якому висів би банер із написом “На Заході потрібні раби”, то на цьому кораблі для вас не знайшлося б місця”, — сказав політик.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у березні визнав участь іноземців у бойових діях, однак заперечив примусове вербування. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив The New York Times, що йому невідомо про випадки, коли африканців обманом залучали під виглядом цивільної роботи.

