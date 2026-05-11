Обмін полоненими 24 квітня. Фото: Володимир Зеленський

Київ вже направив російській стороні перелік із тисячі військовополонених для майбутнього обміну в форматі “1000 на 1000”. Першочергово планують повернути тих українських захисників, які перебувають у полоні найдовше.

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Список сформували за принципом тривалості утримання в полоні: цей підхід попередньо узгодили перемовники обох сторін.

“Формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України й Росії. Це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки та показує всьому світу турботу про оборонців з боку української держави і є одним з кроків до справедливого миру”, — зазначили в Координаційному штабі.

Також там уточнили, що переговорний процес триває. Громадян закликали не поширювати непідтверджену інформацію з неофіційних джерел, аби не зашкодити перемовинам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна та Росія за участі США досягли домовленості про обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”. Паралельно сторони заявили про ймовірне встановлення режиму тиші 9–11 травня. Домовленість може стати найбільшою за час повномасштабної війни.