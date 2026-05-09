Президент України Володимир Зеленський.

Україна та Росія за участі США досягли домовленості про обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”. Паралельно сторони заявили про ймовірне встановлення режиму тиші 9–11 травня. Домовленість може стати найбільшою за час повномасштабної війни.

Про досягнення домовленості повідомив президент України Володимир Зеленський увечері 8 травня.

“Сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000”, — заявив Зеленський.

Президент повідомив, що доручив українській команді оперативно підготувати все необхідне для проведення обміну. Він також подякував США та їхній команді за дипломатичну участь і висловив сподівання, що Вашингтон забезпечить виконання домовленостей російською стороною.

Зеленський також заявив про впровадження режиму тиші 9-11 травня 2026 року. Своєю чергою Міністерство оборони РФ оголосило одностороннє припинення вогню з 8 по 10 травня.

Зеленський наголосив, що для України гуманітарне питання залишається ключовим.

“Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому”, — заявив президент.

Він також підкреслив, що принцип дзеркальності у відповідях України добре відомий російській стороні, але саме звільнення військовополонених є пріоритетом у нинішніх переговорах.

Про цю домовленість написав і президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Він заявив, що запропонував припинення вогню на 9–11 травня, яке, за його словами, має включати зупинку бойових дій та обмін полоненими “по тисячі осіб з кожної країни”.

Формат “1000 на 1000” може стати найбільшим обміном між сторонами за весь час повномасштабної війни.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня Росія порушила оголошене нею перемир’я. За цей період в Україні зафіксували понад 140 обстрілів. Попри заяви Москви про тимчасове припинення вогню на період святкувань, українські військові продовжували фіксувати атаки. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не дотрималася режиму тиші та здійснила численні обстріли й штурмові дії.