Лиман і лінія фронту на мапі, липень 2026 року. Скриншот: DeepStateMap

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Потрапити до Лимана нині можна лише човном через Сіверський Донець, адже всі мости зруйновані. Тому гуманітарну допомогу до міста вже не доставляють, а евакуацію цивільних проводять лише вночі. Люди, які залишаються у громаді, живуть у підвалах і погребах без світла, газу, зв’язку та будь-якої інфраструктури, користуючись лише водою зі свердловин.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов.

За словами посадовця, нині у громаді залишаються близько двох тисяч людей: приблизно півтори тисячі — у Лимані, ще 500 — у селах та селищах громади.

“Ситуація дуже-дуже напружена. З евакуацією дуже важко, тому що підірвані всі мости, всі переправи через річку Сіверський Донець. Наша громада фактично відрізана від Слов’янсько-Краматорської агломерації. Евакуюємо людей вночі, по можливості, дякуючи нашим Збройним силам, переправляємо через річку”, — розповів Олександр Журавльов.

За словами очільника громади, до самого Лимана гуманітарну допомогу нині доставити неможливо. Водночас її ще вдається підвозити до Яцьківки, Колодязів та Рубців.

Евакуація ускладнюється не лише складною логістикою. Часто про допомогу просять діти та інші родичі місцевих жителів, однак, коли евакуаційним групам вдається дістатися до людей, ті нерідко відмовляються залишати громаду.

“Крім того, у самому Лимані практично немає зв’язку. Ми шукаємо людей через родичів, через адреси, але багато хто вже не живе у своїх будинках — вони зруйновані або пошкоджені. Люди переховуються в інших місцях, тому знайти їх дуже складно”, — пояснив начальник МВА.

У самому Лимані вже не працюють магазини та інші об’єкти інфраструктури. Електро- і газопостачання відсутні, немає і централізованої подачі води.

“Вода є лише зі свердловин, які ми зробили ще у 2023 році. По селах люди користуються колодязями. Зиму пережили завдяки буржуйкам, які нам надали обласна військова адміністрація та благодійні фонди. Люди живуть у підвалах багатоповерхівок, а в приватному секторі — у погребах”, — зазначив Олександр Журавльов.

Раніше ми писали про ситуацію з евакуацією з Донеччини. Там безпечніше не стало, втім з області виїжджають менше людей.