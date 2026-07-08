Безпечніше не стало, втім з області виїжджають менше людей: яка ситуація з евакуацією з Донеччини

Евакуація. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

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1 млн 400 людей виїхали з Донеччини з початку повномасштабного вторгнення. З них понад 210 тисяч — діти. Минулого тижня темпи евакуації з області знизились. Хоча люди продовжують виїжджати з Костянтинівки та Дружківки.

Про ситуацію з евакуацією повідомив на брифінгу начальник відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитро Петлін.

За його словами, станом на вечір 7 липня у підконтрольних українському уряду населених пунктах Донеччини, залишається близько 130 тисяч людей, серед яких трохи більше 7 тисяч дітей. А у громадах, віднесених до території активних бойових дій досі перебуває 13 тисяч 600 людей.

Минулого тижня темпи евакуації за межі області зменшились.

“Що стосується темпів евакуації, то спочатку липня за тиждень у нас евакуйовано 1700 людей за межі області, з яких близько 330 – це діти. Темпи трошки впали, зважаючи на те, що поліпшення безпекової складової у нас не було, але людей стали менше виїжджати за межі області. Переміщення в області є, евакуюються із Костянтинівки, поодинокі випадки, Дружківка трохи більше. Хтось залишається в Слов’янській, Краматорській громадах. Тобто стосовно самої евакуації більше число, але за межі області у нас виїхало менше”, — розповів Дмитро Петлін.

Нагадаємо, поліцейські евакуювали з Дружківки 77-річну жінку. Правоохоронцям довелося заховати службову автівку через постійну загрозу ударів російських безпілотників та пішки шукати жительку.