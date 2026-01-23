Ілюстративне фото амбулаторії: Вільне Радіо

Заклад первинної медицини Шахівської громади тимчасово не надає послуги через брак сімейних лікарів. Цю амбулаторію раніше перемістили до Черкаської області. Водночас влада шукає медичних фахівців і закладає кошти на відновлення роботи у 2026 році.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у Шахівській сільській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Роботу комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Шахівської сільської ради” тимчасово призупинили після звільнення сімейних лікарів. Через це заклад наразі не може надавати медичну допомогу.

Ще в серпні 2025 року ми писали, що Центр релокували у село Гладківщина Піщанської громади Черкаської області.

Наразі у громаді зазначають, що активно шукають медичних працівників, аби відновити роботу закладу. На перспективу вже затвердили Програму фінансової підтримки на 2026 рік.

