Де лінія фронту у Донецькій області на 12 жовтня: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Понад 1,3 тисячі російських ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області упродовж доби 11 жовтня. Жертвами цих атак стали 13 людей — четверо загинули, дев’ятеро дістали поранень. Детальніше про це та ситуацію на фронтах регіону — читайте далі.

Через російські удари загинули 4 людей, ще 9 дістали поранень: доба 11 жовтня у Донецькій області

За підрахунками поліції, окупанти били по восьми населених пунктах Донеччини упродовж минулої доби. Зокрема, йдеться про Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Лиман, Новодонецьке, Олександрівку, Старорайське та Рай-Олександрівка.

Загалом росіяни били по житлових кварталах та лінії фронту регіону 1 386 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 84 цивільних об’єкти, з них 36 житлових будинків.

Так, по Костянтинівці росіяни вдарили двома бомбами “КАБ-250” та артилерією — вбили двох цивільних, шість людей дістали поранення. У місті фіксували руйнування багатоквартирний і 19 приватних будинків, а ще храм.

Двома FPV–дронами загарбники атакували Старорайське. Один поцілив у цивільне авто – загинула людина, ще троє поранені. Інший дрон пошкодив приватний будинок.

Також один загиблий — в Олександрівці, на яку війська Росії спрямували п’ять БпЛА “Герань-2”. Руйнувань зазнали 14 приватних будинків, заклад освіти, 4 цивільних авто.

Чотири бомби “КАБ-250” окупанти скинули на Краматорськ — пошкодили приватний будинок, магазин, 2 торгових павільйони, залізничну колію, 29 цивільних автомобілів.

Внаслідок влучання FPV–дронів у Лимані пошкоджень зазнало цивільне авто, а в Рай-Олександрівці — приватний будинок, гараж, господарська споруда та 2 автомобілі.

У Новодонецькому ударом БпЛА “Герань-2” росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 124 людини, з яких 48 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку війська країни-агресорки атакували 14 разів, пишуть у Генштабі. Зокрема, росіяни намагалися просунутися вперед у районах Шандриголового, Дерилового, Колодязів, Копанок, Карпівки, Середнього, Дробишевого, Торського та в напрямку Лимана.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби окупанти шість разів атакували позиції українських підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники атакували 21 раз в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 58 наступальних дій агресора у районах Володимирівки, Новомиколаївки, Новопавлівки, Затишку, Бойківки, Федорівки, Шахового, Сухецького, Мирнограда, Красного Лимана, Миролюбівки, Новоекономічного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та в напрямку Покровська.

На Олександрівському напрямку ЗСУ відбили 36 атак на позиції українських військ поблизу Малинівки, Полтавки, Олександрограда, Павлівки, Зеленого Гаю, Січневого, Соснівки, Новогригорівки та в напрямку Орестополя.

Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру підконтрольної уряду України частину Донеччини. Населені пункти області через це залишилася без світла.