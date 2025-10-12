Де лінія фронту у Донецькій області на 12 жовтня: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Підтримати
Четверо людей загинули, ще дев’ять зазнали поранень: доба 11 жовтня на підконтрольній частині Донецької області (ЗВЕДЕННЯ)

Богдан Комаровський
Понад 1,3 тисячі російських ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області упродовж доби 11 жовтня. Жертвами цих атак стали 13 людей — четверо загинули, дев’ятеро дістали поранень. Детальніше про це та ситуацію на фронтах регіону — читайте далі. 

Через російські удари загинули 4 людей, ще 9 дістали поранень: доба 11 жовтня у Донецькій області 

За підрахунками поліції, окупанти били по восьми населених пунктах Донеччини упродовж минулої доби. Зокрема, йдеться про Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Лиман, Новодонецьке, Олександрівку, Старорайське та Рай-Олександрівка. 

Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 жовтня 2025 року. Фото: Вільне Радіо

Загалом росіяни били по житлових кварталах та лінії фронту регіону 1 386 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 84 цивільних об’єкти, з них 36 житлових будинків.

Так, по Костянтинівці росіяни вдарили двома бомбами “КАБ-250” та артилерією — вбили двох цивільних, шість людей дістали поранення. У місті фіксували руйнування  багатоквартирний і 19 приватних будинків, а ще храм. 

Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Двома FPV–дронами загарбники атакували Старорайське. Один поцілив у цивільне авто – загинула людина, ще троє поранені. Інший дрон пошкодив приватний будинок. 

Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Також один загиблий — в Олександрівці, на яку війська Росії спрямували п’ять БпЛА “Герань-2”. Руйнувань зазнали 14 приватних будинків, заклад освіти, 4 цивільних авто. 

Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Чотири бомби “КАБ-250” окупанти скинули на Краматорськ — пошкодили приватний будинок, магазин, 2 торгових павільйони, залізничну колію, 29 цивільних автомобілів. 

Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Внаслідок влучання FPV–дронів у Лимані пошкоджень зазнало цивільне авто, а в Рай-Олександрівці — приватний будинок, гараж, господарська споруда та 2 автомобілі. 

Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

У Новодонецькому ударом БпЛА “Герань-2” росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури. 

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 124 людини, з яких 48 — діти. 

Ситуація на фронтах Донецької області 

На Лиманському напрямку війська країни-агресорки атакували 14 разів, пишуть у Генштабі. Зокрема, росіяни намагалися просунутися вперед у районах Шандриголового, Дерилового, Колодязів, Копанок, Карпівки, Середнього, Дробишевого, Торського та в напрямку Лимана. 

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби окупанти шість разів атакували позиції українських підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки. 

На Костянтинівському напрямку загарбники атакували 21 раз в районах  Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавка. 

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 58 наступальних дій агресора у районах Володимирівки, Новомиколаївки, Новопавлівки, Затишку, Бойківки, Федорівки, Шахового, Сухецького, Мирнограда, Красного Лимана, Миролюбівки, Новоекономічного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та в напрямку Покровська. 

На Олександрівському напрямку ЗСУ відбили 36 атак на позиції українських військ поблизу Малинівки, Полтавки, Олександрограда, Павлівки, Зеленого Гаю, Січневого, Соснівки, Новогригорівки та в напрямку Орестополя.

Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру підконтрольної уряду України частину Донеччини. Населені пункти області через це залишилася без світла.

