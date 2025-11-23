Наслідки російських атак у Донецькій області 22 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Більш як 2,1 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області минулої доби. Жертвами цих атак стали восьмеро людей — четверо загинули та ще стільки ж дістали поранень. Українські війська продовжують стримувати окупантів на відтинках регіону. Деталі — читайте далі.

Четверо загинули, стільки ж поранені: які міста та села атакувала Росія 22 листопада на Донеччині

Усього минулої доби війська країни-агресорки атакували дев’ять населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Комишувасі, Олексієво-Дружківці, Дмитро-Дар’ївці, Золотому Колодязі та Матяшевому.

Загалом область пережила 2 130 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали вісім цивільних об’єктів, з яких два — житлові будинки.

Зокрема, по Краматорську загарбники завдали шість ударів — загинули троє цивільних, ще двоє дістали поранень. У місті фіксували руйнування багатоповерхівки.

У Лимані внаслідок російського обстрілу загинула жінка. У Костянтинівці через удари FPV-дрона та артилерії постраждали двоє людей. Окупанти пошкодили церкву та автівку.

В Олексієво-Дружківці та Золотому Колодязі FPV-дрони знищили по одному цивільному авто. Дмитро-Дар’ївку російські війська також атакували чотири БпЛА “Герань-2” — пошкодили приватний будинок.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 221 людину, серед них 95 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку війська Росії атакували двічі, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися просунутися поблизу Новоселівки.

На Слов’янському напрямку українські захисники відбили десять штурмів окупаційних військ у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один російський штурм у напрямку Костянтинівки. На Костянтинівському напрямку загарбники 17 разів атакували у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Яблунівки, Іванопілля, Степанівки та в напрямку Миколайпілля.

На Покровському напрямку було 40 бойових зіткнень поблизу Родинського, Красного Лимана, Новоекономічного, Мирнограда, Заповідного, Котлиного, Удачного, Новопідгородного, Покровська, Рівного, Звірового, Новопавлівки, Молодецького, Дачного та Філії.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 16 спроб російських військ прорвати оборонні рубежі у районах Соснівки, Вербового, Привільного, Березового, Степового, Красногірського, Олексіївки, Єгорівки та Злагоди.

Нагадаємо, у районі Покровська та Мирнограда тривають запеклі бої. Російські підрозділи намагаються діяти малими групами й користуються туманною погодою як прикриттям. Але в ЗСУ запевняють, що ці спроби не мають успіху.