Покровськ та Мирноград на карті DeepState станом на 22 листопада 2025 року

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У районі Покровська та Мирнограда тривають запеклі бої. Російські підрозділи намагаються діяти малими групами й користуються туманною погодою як прикриттям. Але в ЗСУ запевняють, що ці спроби не мають успіху.

Про це повідомили в угрупованні військ “Схід”.

За інформацією захисників, оборона Покровська та Мирнограда триває, а російські сили зосередили тут “найбільшу кількість своїх підрозділів”. Активність з їхнього боку залишається високою.

У Покровську продовжуються пошуково-штурмові дії, в яких беруть участь різні підрозділи Сил оборони. За кілька останніх днів російські військові намагалися скористатися туманом, щоб просунутися до центру міста.

“Ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові. Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації”, — кажуть ЗСУ.

Через неможливість протиснути оборону міста російські війська пробують обходити Покровськ. Малими групами вони рухалися в напрямку Гришиного, але, за словами військових, усі ці групи були знищені.

Також українські сили перерізають для противника логістичні шляхи біля Покровська й встановлюють нові інженерні загородження.

У районі Мирнограда російські штурмові групи знову пробували увійти в місто.

“Проте ці спроби вчасно виявляються, а ворога знешкоджують. Українські підрозділи впевнено тримають оборону в місті. Для наших підрозділів організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним”,— йдеться в повідомленні угруповання військ “Схід”.

За даними захисників, російські сили й надалі концентруються на Покровському напрямку, але зазнають там найбільших втрат і вимушені вводити резерви.

У відповідь українські підрозділи проводять заходи для вогневого ураження та виснаження російських сил.

Раніше ми розповідали, що війська РФ намагаються з півночі оминути Ямпіль і вийти до Лимана. Також вони постійно атакують дронами логістичні маршрути в районі Часового Яру й, імовірно, готуються штурмувати Сіверськ із бронетехнікою.