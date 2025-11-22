Підтримайте Вільне Радіо
У районі Покровська та Мирнограда тривають запеклі бої. Російські підрозділи намагаються діяти малими групами й користуються туманною погодою як прикриттям. Але в ЗСУ запевняють, що ці спроби не мають успіху.
Про це повідомили в угрупованні військ “Схід”.
За інформацією захисників, оборона Покровська та Мирнограда триває, а російські сили зосередили тут “найбільшу кількість своїх підрозділів”. Активність з їхнього боку залишається високою.
У Покровську продовжуються пошуково-штурмові дії, в яких беруть участь різні підрозділи Сил оборони. За кілька останніх днів російські військові намагалися скористатися туманом, щоб просунутися до центру міста.
“Ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові. Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації”, — кажуть ЗСУ.
Через неможливість протиснути оборону міста російські війська пробують обходити Покровськ. Малими групами вони рухалися в напрямку Гришиного, але, за словами військових, усі ці групи були знищені.
Також українські сили перерізають для противника логістичні шляхи біля Покровська й встановлюють нові інженерні загородження.
У районі Мирнограда російські штурмові групи знову пробували увійти в місто.
“Проте ці спроби вчасно виявляються, а ворога знешкоджують. Українські підрозділи впевнено тримають оборону в місті. Для наших підрозділів організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним”,— йдеться в повідомленні угруповання військ “Схід”.
За даними захисників, російські сили й надалі концентруються на Покровському напрямку, але зазнають там найбільших втрат і вимушені вводити резерви.
У відповідь українські підрозділи проводять заходи для вогневого ураження та виснаження російських сил.
Раніше ми розповідали, що війська РФ намагаються з півночі оминути Ямпіль і вийти до Лимана. Також вони постійно атакують дронами логістичні маршрути в районі Часового Яру й, імовірно, готуються штурмувати Сіверськ із бронетехнікою.