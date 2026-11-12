 Четверо людей загинули та шестеро зазнали поранень через удари РФ по Краматорську 12 листопада
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Четверо людей загинули та шестеро зазнали поранень через удари РФ по Краматорську 12 листопада

Богдан Комаровський
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12 листопада війська країни-агресорки вчергове били по Краматорську. Внаслідок цих атак загинули четверо людей, ще щонайменше шестеро зазнали поранень. На одній з локацій зафіксували руйнування конструкцій багатоповерхівок, однак через постійну загрозу повторних ударів провести рятувальну операцію не можуть. 

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, через удар о 7:40 по приватному сектору загинула жінка. Ще одна — об 9 годині. Також поранень дістала людина.

За близько пів години росіяни вдарили по місту FPV-дроном — загинув чоловік, а об 11:00 три авіабомби “ФАБ” вдарили по багатоповерховій забудові — поранень дістали троє людей.

Четверо людей загинули та шестеро зазнали поранень через удари РФ по Краматорську 12 листопада
Наслідки російських ударів по Краматорську 12 листопада 2026-го. Фото: Краматорська МВА

Окрім цього, через удар загарбників по автівці зазнав поранень ще один місцевий житель.

Також через обстріл авіабомбою об 15:30 загинув цивільний, ще одна жінка дістала поранень.

Четверо людей загинули та шестеро зазнали поранень через удари РФ по Краматорську 12 листопада
Наслідки російських ударів по Краматорську 12 листопада 2026-го. Фото: Краматорська МВА

На одній з локацій зафіксували руйнування конструкцій багатоповерхівок, однак через постійну загрозу повторних ударів провести рятувальну операцію не можуть.

Оновлено: як уточнила в коментарі журналістам Вільного Радіо речниця прокуратури Донецької області, серед загиблих внаслідок сьогоднішніх ударів по Краматорську, зокрема 68-річна пенсіонерка та 61-річний чоловік. Водночас поранені — жінка віком від 54, 57 58 та 64 років. Через удари зазнали руйнувань вісім багатоповерхівок.

Правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактом воєнного злочину (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, на листопад 2026-го близько третини жителів Краматорської громади залишаються зі світлом, однак для решти його відновити не можуть. Війська країни-агресорки продовжують нищити критичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, які намагаються їх відновлювати, — полювати. На тлі важкої ситуації з енергопостачання є проблеми з водою та теплом.

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