Наслідки російських атак у Донецькій області за 28 листопада 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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Понад 1,7 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за минулу добу 28 листопада. Через ці атаки зазнали поранень четверо людей: жертви були у Словʼянську та Краматорську. Також окупанти продовжили нищити цивільну інфраструктуру. Більше про ситуацію в регіоні та на його фронтах — читайте далі.

Які міста та села атакувала Росія на Донеччині 28 листопада

За минулу добу під атаки Росії були сім населених пунктів Донецької області, пишуть в поліції. Окупанти били по Дружківці, Краматорську, Словʼянську, Малотаранівці, Черкаському, Селезнівці та Ясній Поляні.

Загалом війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини регіону 1 752 рази. Руйнувань зазнали 38 цивільних обʼєктів, з яких 34 — житлові будинки.

Так, у Слов’янську зафіксували вісім влучань, зокрема авіабомбою “КАБ-250”. Через атаку зазнали поранень двоє людей, окупанти пошкодили чотири багатоповерхівки та 16 приватних домівок.

У Краматорську через атаку FPV-дронам дістали травм двоє цивільних.

Окрім цього, у Черкаському фіксували пошкодження торговий кіоск, у Селезнівці — 13 приватних будинків, а у Ясній Поляні — однієї оселі.

Як уточнили в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту вдалося евакуювати 532 людини, зокрема 33 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

Чотири рази росіяни намагалися просунутися на Лиманському напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ. Окупанти наступали в районах Колодязів та Лимана.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Кривої Луки, Миколаївки, Ямполя та Озерного. На Краматорському напрямку минулої доби без штурмів.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони зафіксували 12 атак: в районах Костянтинівки, Довгої Балки та Степанівки.

На Покровському напрямку оборонці зупинили вісім атак — у районі Сергіївки. Також російські війська штурмували в сторону Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Чернігівки, Красноподілля та Новомиколаївки.

Нагадаємо, наприкінці листопада російські війська просунулися у східній частині Костянтинівки та намагалися непомітно просочитися малими групами на північ від міста. Водночас українські військові продовжують утримувати позиції на півночі та сході населеного пункту, про що свідчать геолоковані відео.