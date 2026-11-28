Ілюстративне фото: 24 окрема механізована бригада імені короля Данила

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Наприкінці листопада російські війська просунулися у східній частині Костянтинівки та намагалися непомітно просочитися малими групами на північ від міста. Водночас українські військові продовжують утримувати позиції на півночі та сході населеного пункту, про що свідчать геолоковані відео.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 27 листопада 2026 року.

Для оцінки ситуації на Костянтинівському напрямку аналітики дослідили відео, опубліковані 25, 26 та 27 листопада. На них зафіксували російські удари по українських позиціях у північній і східній частинах міста, а також на його північній околиці. В ISW вважають, що це свідчить про присутність українських військових у цих районах.

Однак на відео від 25 листопада видно, як українські військові обстрілюють російські позиції у східній частині Костянтинівки. За оцінкою аналітиків, це може свідчити про просування російських військ у цій частині міста.

Ще один епізод стосується північної околиці Костянтинівки. 25 листопада українські підрозділи вдарили там по російських позиціях. За оцінкою ISW, перед цим російські військові намагалися непомітно просочитися в цей район малими групами.

Загалом на ділянці фронту Костянтинівка-Дружківка російські війська намагаються наступати на обидва міста з півдня та південного заходу, на схід від річки Казенний Торець. За оцінкою аналітиків, це завдання підрозділів 8-ї загальновійськової армії та Південного угруповання військ Росії.

Нагадаємо, що у Костянтинівці тривають вуличні бої. У 100-й окремій механізованій бригаді розповіли, що росіяни штурмують місто піхотою та технікою, і пояснили, яке значення має Костянтинівка для оборони Донеччини.