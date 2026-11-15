Чому Костянтинівка важлива для оборони Донеччини та яка ситуація в місті: пояснення військового

Костянтинівка, березень 2026 року. Фото: 24 ОМБр ім. Короля Данила

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У Костянтинівці на Донеччині тривають вуличні бої. Російські війська намагаються захопити місто, залучаючи до наступу піхоту та техніку. Водночас українські захисники продовжують утримувати позиції, попри складні погодні умови та проблеми з логістикою. За словами військових, контроль над Костянтинівкою має важливе значення для подальшої оборони області.

Про це 15 листопада в етері “Суспільне Студія” розповів пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський.

За словами військового, російське командування зосереджує значні сили на спробах захопити Костянтинівку. Це повʼязано з її розташуванням та роллю в обороні підконтрольної Україні частини Донеччини.

“Костянтинівка має величезне стратегічне значення. Без окупації цього споконвіку українського міста, подальше втілення у життя маніакальних планів кремлівського покидька щодо повної окупації споконвіку української Донеччини впринципі бути не може. Тому вони кидають усі наявні сили, засоби на те, щоб досягнути успіхи в Костянтинівці. Їм це не вдається і власне звідтіля і виникають чудернацькі їхні пропозиції, до яких ми маємо ставитися відповідно”, — наголосив Хомінський.

Він додав, що росіяни використовують наявні сили та засоби, аби досягти успіху в місті, однак українські військові продовжують стримувати їхній наступ.

Як осіння погода впливає на бої за Костянтинівку

За словами пресофіцера, зміна сезону позначається на бойових діях у районі міста. Через опадання листя та зникнення густої рослинності військовим стає складніше приховувати позиції й пересуватися непомітно. Водночас такі умови однаково впливають як на українських захисників, так і на російську піхоту.

“У Костянтинівці точаться вуличні бої. Погода завжди впливає на перебіг подій на полі бою. Треба говорити, що як і в футбол грає дві команди, так і на полі знаходяться дві сторони. Погодні умови створюють і певні можливості, і певні виклики. “Зеленка” як така поступово та остаточно зникає, певні виклики щодо маскування, пересування. Але в той же час, це речі, які стосуються обох сторін”, — пояснив військовий.

Попри складну ситуацію, Сили оборони продовжують забезпечувати підрозділи, які тримають оборону міста. Також військовим вдається організовувати евакуацію поранених. Сергій Хомінський зазначив, що кожну логістичну операцію доводиться ретельно планувати, визначаючи маршрут і необхідні засоби доставки.

Для постачання можуть використовувати одразу кілька видів транспорту. Наприклад, частину маршруту вантаж перевозять броньованими автомобілями, після чого його доставляють наземні роботизовані комплекси або важкі безпілотники.

Іноді невеликі дрони використовують навіть для передачі окремих медикаментів, які терміново потрібні бійцям на позиціях.

“Трапляється, що на позиції хлопцям найнеобхідніше може доставлятися навіть невеличкими дронами. Скажімо, хтось захворів і є потреба в якомусь препараті”, — навів приклад Хомінський.

Водночас українські артилеристи продовжують завдавати ударів по російських позиціях і техніці. За словами пресофіцера, протягом жовтня артилерійські підрозділи 100-ї ОМБр знищили понад 600 цілей російської армії.

Нагадаємо, що президент України відреагував на пропозицію Володимира Путіна провести гуманітарну місію у Костянтинівці за прикладом операції в Олешках. Її мета — доставити допомогу та евакуювати цивільних. Володимир Зеленський вважає, що окупанти хочуть використати гуманітарну місію як прикриття, щоб захопити все місто та продовжити наступ на Слов’янськ і Краматорськ.