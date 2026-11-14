Росія хоче провести гуманітарну місію у Костянтинівці, щоб захопити місто, — Володимир Зеленський

Зруйнований будинок у Костянтинівці, листопад 2026 року. Фото з окупаційних джерел

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Президент України відреагував на пропозицію Володимира Путіна провести гуманітарну місію у Костянтинівці за прикладом операції в Олешках. Її мета — доставити допомогу та евакуювати цивільних. Володимир Зеленський вважає, що окупанти хочуть використати гуманітарну місію як прикриття, щоб захопити все місто та продовжити наступ на Слов’янськ і Краматорськ.

Слова президента України Володимира Зеленського передають журналісти Укрінформу.

“Російська історія про “мирне населення” в Костянтинівці – це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку. Путін просто хоче, щоб ми вийшли з Костянтинівки, а вони зайшли і таким чином окупували все місто. Я пояснив американським перемовникам мою позицію: люди там — це виключно громадяни України зі зброєю і громадяни Росії, які є окупантами і також зі зброєю. І там, всередині Костянтинівки, йдуть бої”, — пояснив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що у місті ще залишаються цивільні, а українські захисники роблять усе можливе, щоб їх евакуювати.

“Якщо ми віддамо Костянтинівку, наступними їхніми кроками будуть інші міста Донбасу. … Після Костянтинівки будуть Краматорськ і Слов’янськ. Вони хочуть знищити ці міста, вбити усіх наших людей”, — заявив Володимир Зеленський.

Що відомо про пропозицію гуманітарної місії у Костянтинівці від росіян

У четвер, 12 листопада, очільник країни-агресорки Володимир Путін запропонував провести гуманітарну місію в охопленій боями Костянтинівці після завершення тристоронніх перемовин в ОАЕ. За задумом, така ініціатива базуватиметься на досвіді проведення операції в Олешках.

Втім, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що російські загарбники скористалися припиненням вогню в Олешках для ротації військ та облаштування позицій.

Нагадаємо, ставленик Кремля у т.з. “ДНР” Денис Пушилін стверджує, що з Костянтинівської громади на підконтрольні Росії території вивезли 1,2 тисячі цивільних, серед них є й діти.