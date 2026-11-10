Окупанти нібито вивезли з Костянтинівської громади 1,2 тисячі цивільних, зокрема дітей

Ставленик Кремля у так званій “ДНР” Денис Пушилін стверджує, що з Костянтинівської громади на підконтрольні Росії території вивезли 1,2 тисячі цивільних, серед них є й діти. Це у понад півтора раза більше людей, ніж офіційно залишалося там за даними Донецької ОВА.

Заяву про кількість “евакуйованих” ватажок квазіреспубліки опублікував на своїх ресурсах, підбиваючи “проміжні підсумки 2026 року”.

Він стверджує, що російські військові вивезли з “Костянтинівського округу” 1 208 людей, серед яких 50 — діти. Їм нібито надають медичну та психологічну допомогу, а ще оформлюють російські паспорти. За який проміжок часу відбулася така “евакуація” ставленик Кремля не каже.

Зазначимо, що на початок жовтня 2026-го у Костянтинівській громаді за офіційними списками залишалися усього 760 людей — у майже півтора раза менше, ніж буцімто загарбники вивезли. Ці дані журналістам Вільного Радіо підтверджували в Донецькій ОВА. Окупанти звітували про поодинокі “евакуації” місцевих жителів цьогоріч у серпні, коли начебто забрали девʼятьох жителів, а у липні — 15.

Разом із тим ще у січні 2025 року обласна влада звітувала, що з Костянтинівки вдалося евакуювати всіх дітей. Однак вже після цієї заяви там фіксували випадки переховування неповнолітніх або ж батьків, які поверталися з малечою у небезпеку. Згодом деяких із вивезених місцевих жителів росіяни використали у своїх пропагандистських сюжетах.

Наприклад, голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов розповідав про родину 10-річної Софії з Костянтинівки, яку окупанти нібито “врятували з підвалу” та вивезли на окуповану частину Донецької області. Раніше цю родину вже евакуювали з оточеного боями міста, однак вони повернулися.

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1 серпня 2026 року окупанти вже включили Костянтинівку до складу “муніципального округу Горлівки”. Оскільки російські пропагандисти вважають, що захопили Костянтинівку ще в липні, у вересні та жовтні їхні заяви були про сусідні населені пункти.

У самій Костянтинівці окупаційні війська буцімто почали вже перевірку будинків та доріг на наявність мінувань.

Інститут вивчення війни (ISW) в середині жовтня спростовував заяви росіян про повний контроль над містом.

У другій половині жовтня російські воєнкори стали визнавати, що українські військові стали знову з’являтися у Костянтинівці.

16 жовтня начальник Генерального штабу армії РФ Валерій Герасімов доповів Володимиру Путіну, що російські військові нібито захопили “місто” Олексієво-Дружківку між Костянтинівкою та Дружківкою. У Генеральному штабі ЗСУ ці заяви спростували.

Наприкінці місяця пропагандисти визнали, що не мали значних успіхів на цьому напрямку.

Ставленик росіян у Донецькій області Денис Пушилін казав, що цивільні служби не можуть зайти до Костянтинівки й почати там роботу нібито через активну роботу безпілотників ЗСУ.

Українські військові дійсно казали, що б’ють по тилу окупантів на десятки кілометрів, через що ті змушені йти по 1–2 людині.

“Якихось ударних формувань противника із застосуванням бронетехніки поки що, за даними розвідки, немає. Але ми до цього готуємося”, — говорив головний сержант 93-ї бригади “Холодний Яр” Віталій П’ясецький.

У відповідь окупанти теж атакують логістику українських захисників, але здебільшого використовують для цього авіабомби.

Атаки росіяни не припиняли й протягом жовтня, намагалися просочуватися по 2-3 людини.

Нагадаємо, український уряд визнав тимчасово окупованими ще пʼять населених пунктів Донецької області, серед них — села Соледарської, Костянтинівської та Комарської громад. Їх вважають захопленими Росією з січня та лютого 2026 року.