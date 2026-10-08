Де лінія фронту на Донеччині 8 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області за 6 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

За добу поліція зафіксувала 1 729 атак по підконтрольній частині Донецької області, вони були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. Влучання фіксували у 11 населених пунктах — загинули четверо цивільних, поранені ще шестеро.

Загиблі були у Зеленому, Веселій Горі та Слов’янську

Згідно з даними поліції Донеччини, під вогнем за добу були міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке і Ясногірка, села Весела Гора, Зелене, Золоті Пруди, Новостепанівка, Петрівка Перша та Степанівка.

У Слов’янську FPV-дрон влучив поряд з автомобілем, а ще один — по рейсовому автобусу: одна людина загинула, поранені ще троє. Загалом внаслідок атак за добу в місті пошкоджені три багатоквартирні будинки, магазин, адмінбудівля, СТО та АЗС.

У Зеленому Криворізької громади через удар FPV-дроном загинули двоє людей. Ще одне життя обірвалося у Веселій Горі Новодонецької громади, там також пошкоджений приватний будинок.

Одна людина поранена у Краматорську, також постраждали три авто. Ще по одному пораненому внаслідок обстрілів було у Дружківці та Золотих Прудах.

У Новостепанівці та Петрівці Першій пошкоджені по одному приватному будинку, у Степанівці — адмінбудівля аграрного підприємства.

У поліції також уточнили, що вже сьогодні, 8 жовтня, росіяни били по Слов’янську о 00:05 та о 04:15. Постраждалих, попередньо, немає, але у місті постраждав багатоквартирний будинок. Окрім цього, через обстріл знищений торгівельний павільйон.

Розширені дані стосовно російських обстрілів надає начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він зазначив, що у період часу від ранку 7 жовтня по ранок 8 жовтня також під вогнем були Олександрівка та Сергіївка.

Найбільше атак було на Костянтинівському напрямку фронту

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, окупанти чотири рази атакували поблизу Новоселівки, Ставків та Діброви. Спроби вклинитися в оборону українські військові відбили;

на Слов’янському напрямку російські військові провели одну атаку в напрямку Пискунівки;

на Костянтинівському напрямку фіксували 24 атаки. Загарбники атакували поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Вільного, а також у напрямку Куртівки, Павлівки та Миколайпілля. Ще два боєзіткнення тривають;

на Покровському напрямку російські сили провели 16 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Білицького, Світлого, Красноподілля, Мирного, Молодецького, а також у напрямку Нового Донбасу, Добропілля та Сергіївки.

Нагадаємо, російські війська не полишають спроб реалізувати план із захоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації до настання зимового періоду. Задля цього окупанти перекидають на напрямок додаткові підрозділи безпілотних систем і спецпризначення. Українським захисникам вдається стримувати загарбників, зокрема ударами по їхній логістиці.