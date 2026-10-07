Росіяни намагаються захопити Слов’янсько-Краматорську агломерацію до зими — на напрямок перекидають додаткові сили

Краматорський напрямок на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська не полишають спроб реалізувати план із захоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації до настання зимового періоду. Задля цього окупанти перекидають на напрямок додаткові підрозділи безпілотних систем і спецпризначення. Українським захисникам вдається стримувати загарбників, зокрема ударами по їхній логістиці.

Про це розповів командир батальйону безпілотних систем “Залізні Соколи” 67 ОМБр Владислав Даценко в етері “Єдині новини”.

Оборонець запевнив, що українські війська на Краматорському напрямку зосередилися на стратегічному завданні — не допустити задум окупантів щодо захоплення Словʼянсько-Краматорської агломерації: вони сподіваються зробити це до настання зимового періоду. Зокрема, загарбники перекидають на відтинок підрозділи БпЛА з інших ділянок фронту. Їхнім завданням є створення умов для подальшого просування загальновійськових частин.

“Противник зосереджує значні зусилля. Це стосується як і загальновійськових підрозділів, їх поповнення, укомплектування, так і безпосередньо перекидання сюди спеціалізованих підрозділів. Це підрозділи бригади військ безпілотних систем противника, це підрозділи сил спеціального призначення Головного розвідувального управління тощо. Досить висока є активність, — каже Даценко.

Він зазначив, що розвиток безпілотних технологій та наземних роботизованих комплексів суттєво обмежує можливості російського війська використовувати бронетехніку у великих масштабах. Навіть за складних погодних умов, таких як дощ або туман, шанси на успішний прорив залишаються мінімальними.

“Ситуація є відносно стабільною. Тобто спроби масових атак, так і спроби інфільтрації, вони достатньо успішно присікаються. Відповідно, що не дає противнику можливість реалізувати свої плани”, — додав військовий.

Також захисники ускладнюють логістику ударними системами, які можуть вражати цілі окупантів в оперативному на відстані до 100-150 кілометрів. Такі удари змушують росіян витрачати додатковий час і ресурси на перекидання техніки та постачання боєприпасів, а ще шукати альтернативні маршрути забезпечення.

Нагадаємо, українським військам вдалося просунутися за річку Нітріус на Лиманському напрямку та продовжити наступ у бік Чорного Жеребця. Окупанти й надалі застосовують тактику малих штурмових груп, завдають авіаударів та намагаються проникати в тил.