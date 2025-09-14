Де лінія фронту у Донецькій області на 13 вересня: зведення від ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 13-14 вересня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад 2,3 тисячі російських ударів фіксували у Донецькій області упродовж минулої доби. Жертвами цих атак стали 18 людей, з яких четверо — загинули. Найбільше цивільних постраждали у прифронтовій Костянтинівці.

13 вересня у Донецькій області: скільки загиблих та поранених

Війська країни-агресорки атакували 10 населених пунктів регіону впродовж минулої доби, пишуть у поліції. Зокрема, окупанти били по Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Сіверську, Слов’янську, Олексієво-Дружківці, Ямполю, Яровій та Іллінівці.

Загалом загарбники били по лінії фронту та житлових кварталах Донеччини 2 346 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 93 цивільних об’єкти, з них 63 — домівки.

Так, по Костянтинівці росіяни завдали 21 удару бомбами, РСЗВ “Смерч”, артилерією, дронами — загинули четверо людей, ще 10 зазнали поранень. У місті фіксували руйнування 20 багатоповерхівок і 21 приватного будинку, лікарні, аптеки, закладу освіти, трьох магазинів, торгових павільйонів й автівок.

Сіверськ окупанти накрили з артилерії — поранень зазнала цивільна. Краматорськ атакували три російські БпЛА V2U — також є поранений, а ще там фіксували пошкодження АЗС та автівок.

Тим часом в Іллінівці внаслідок артобстрілу травм дістав мирний житель, загарбники пошкодили приватну оселю. Ще один поранений у Ямполі.

Крім того, двох авіаударів зазнала Ярова, на яку окупанти скинули “КАБ-250”. У населеному пункті фіксували руйнування 4 приватних будинки й зупинка громадського транспорту.

На Слов’янськ росіяни спрямували 8 безпілотників “Герань-2” та “Молнія-2”. Через ці атаки у місті зазнали руйнувань 8 приватних будинків, заклад освіти, 2 гаражі та цивільне авто.

По Дружківці війська країни-агресорки вдарили бомбою “КАБ-250” та двома БпЛА “Молнія-2” — пошкодили 6 приватних будинків, адмінбудівлю, 2 гаражі, залізничну інфраструктуру. В Олексієво-Дружківці через дронові атаки руйнувань зазнали дві домівки.

Також сьогодні, близько 2:05, окупанти обстріляли з БпЛА “Герань-2” селище Олександрівку — там фіксували руйнування 2 багатоповерхівок, закладу освіти та 6 автівок.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 1001 людину, у тому числі 109 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

За даними Генштабу, упродовж минулої доби росіяни атакували 16 разів на Лиманському напрямку. Зокрема, намагалися просунутися у районах Шандриголового, Колодязів, Греківки, Зарічного та в бік Ставків.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили 22 атаки на позиції українських підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та в сторону Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення у районі Білої Гори та в бік Ступочок. На Торецькому напрямку загарбники провели 10 атак у районах Клебан-Бика, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 наступи агресора у районах Володимирівки, Родинського, Миколаївки, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Покровська Звірового, Котлинного, Удачного, Дачного, Новомиколаївки, Новопідгородного, Молодецького, Шахового та в бік Новопавлівки й Філії.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку на позиції поблизу Олександрограда, Тернового, Воскресенки, Маліївки, Ольгівського та в бік Іванівки, Новоіванівки й Полтавки.

Нагадаємо, після обстрілу Ярової 9 вересня, який забрав життя 25 людей, для отримання пенсій, соціальних виплат та гуманітарної допомоги мешканців прифронтових сіл Донеччини тепер організовано возитимуть у більш віддалені від фронту міста.