Наслідки ударів по Донеччині 20 лютого 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби під обстріли російських військових на Донеччині потрапили четверо цивільних. Війська країни-агресорки понад 1,3 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту в регіоні. Від вогню потерпали Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.

Під обстріли окупантів потрапили 10 населених пунктів Донеччини

20 лютого 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Донецьке, Очеретине, Святогорівка, Сергіївка та Софіївка.

Російські війська обстріляли Миколаївку , внаслідок чого двоє людей дістали поранень. Крім того, три приватні будинки, лінія електропередач і газогін зазнали пошкоджень.

Унаслідок атаки російських дронів по Дружківці постраждала цивільна людина, пошкоджені об’єкт інфраструктури і п’ять цивільних автомобілів.

Від прицільного удару FPV-дрона в Олексієво-Дружківці зазнав поранення місцевий чоловік.

По селу Очеретине Олександрівської громади армія РФ ударила БпЛА “Ланцет”. В епіцентрі удару опинились адміністративна будівля й автомобіль.

У Сергіївці Андріївської громади FPV-дрон окупантів пошкодив два цивільні автомобілі, а в Краматорську — торговельний кіоск.

У Донецькому російські війська обстріляли сім приватних будинків.

За інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, армія РФ також обстріляла Торецьк — руйнувань зазнали два будинки.

В Олександрівці окупанти вдарили по адміністративній будівлі, автомобілю, лінії електропередач і газогону.

У Золотому Колодязі внаслідок атаки зруйнований приватний будинок. У Красноподіллі Криворізької громади також постраждав житловий будинок.

У Бахмутському районі армія РФ зруйнувала будинок у Платонівці Сіверської громади.

З прифронтових громад за день евакуювали 562 людини, серед них — 244 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 20 лютого 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 175 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку російські війська атакували десять разів, намагаючись просунутися в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків;

на Словʼянському напрямку оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися в районах Ямполя, Закітного, Платонівки, Рай-Олександрівки й Озерного;

на Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 26 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Берестка, Новопавлівки, Іллінівки та Степанівки;

на Покровському напрямку захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій окупантів у районах Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Муравки, Новомиколаївки та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку армія РФ тричі атакувала українські позиції в районі Степового;

на Краматорському напрямку наступальних дій загарбників не фіксували.

Раніше ми розповідали, що російська армія посилює тиск на позиції українських військових у районі Мирнограда. Найбільше зусиль окупанти спрямовують на спроби охопити оборону з флангів та вибити захисників із північної частини міста.