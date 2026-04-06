Чітких термінів служби не буде без посилення мобілізації та змін у системі бронювання, — військова омбудсманка

Українські військові. Ілюстративне фото: Укрінформ

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що встановлення чітких термінів служби неможливе без посилення мобілізації та змін у системі бронювання. Вона попередила, що “популярних рішень” не буде й суспільство повинно бути до цього готове.

Про це посадовиця сказала в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Омбудсманка заявила, що нині порушується питання посилення відповідальності за самовільне залишення частини. Однак, на її думку, спершу необхідно посилити відповідальність для тих, хто ухиляється від військової служби, а тільки потім — за СЗЧ.

За словами Решетилової, багато військовозобов’язаних ухиляються від служби, бо бояться невизначеності.

“Якщо їм сказати, що ви йдете служити на два чи на три роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя. Ти відслужив два-три роки, потім у тебе знову ротація, знову міняємося”, — каже посадовиця.

Водночас уповноважена попередила, що тут “популярних рішень” не буде й суспільство повинно бути до цього готове.

“Тим, хто тікає від служби уже не один рік, це не сподобається. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати нескінченно на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується. Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації”, — заявила Решетилова.

За її словами, в Офісі військового омбудсмана створили робочу групу з вивчення “можливостей досягнення” чітких термінів служби.

“Потрібне право на визначеність для військовослужбовців, це надзвичайно важливо. У будь-якої людини, якщо немає визначеності в житті, це може призводити до вигорання, деморалізації, навіть до депресії. А наші військовослужбовці, хто з 2014 року, хто з 2022-го й пізніше, живуть у постійній ситуації невизначеності”, — заявила уповноважена.

Нагадаємо, Міноборони готує для армії пакет проєктів, які, як планують у міністерстві, повинні системно змінити ситуацію з мобілізацією та явищем самовільного залишення військових частин. Окрім цього, окремі оновлення обіцяють військовослужбовцям із піхотних та штурмових підрозділів.