Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Українське Міноборони готує для армії пакет проєктів, які, як планують у міністерстві, повинні системно змінити ситуацію з мобілізацією та явищем самовільного залишення військових частин. Окрім цього, окремі оновлення обіцяють військовослужбовцям із піхотних та штурмових підрозділів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

“Провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію”, — заявив очільник Міноборони.

Михайло Федоров зазначив, що про ці нововведення говорили під час закритої зустрічі зі штурмовиками та піхотинцями із 13 різних підрозділів. Вони працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

До проблемних питань, які є актуальними для українського війська, міністр оборони відніс тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнену логістику під постійними атаками дронів, дефіцит людей, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій.

Терміни запровадження згаданого пакета нововведень у Міноборони ще не розкривають. Досі невідомими також залишаються подробиці цих рішень.

Нагадаємо, Міноборони України раніше у березні почало змінювати механізм закупівель дронів для підрозділів Сил оборони: тепер перелік необхідних БпЛА генеруватиметься автоматично на основі показників із цифрових платформ, а не через ручне формування запитів. У відомстві очікують, що цей принцип дозволить припинити закупівлі неефективних дронів, які військовим доводиться допрацьовувати власноруч.