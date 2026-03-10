Український FPV-дрон. Ілюстративне фото: АрміяInform

Міноборони України змінює механізм закупівель дронів для підрозділів Сил оборони: тепер перелік необхідних БпЛА генеруватиметься автоматично на основі показників із цифрових платформ, а не через ручне формування запитів. У відомстві очікують, що цей принцип дозволить припинити закупівлі неефективних дронів, які військовим доводиться допрацьовувати власноруч.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Так, згідно з задумом, Генштаб ЗСУ формуватиме запит на закупівлю дронів виключно за технічними характеристиками засобів, без зазначення конкретних назв або виробника. Вибір між наявними пропозиціями здійснюватиме автоматичний рейтинг на основі даних із п’яти цифрових систем: “єБали”, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control.

“Перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати “зоопарк” неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах. Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті”, — заявив міністр Федоров.

Він додав, що нова система не формуватиме потребу на безпілотники, які не підтверджують ефективність в бою. Міністр оборони зауважив, що цей підхід дозволить виключити людський фактор, суб’єктивний вплив і корупційні ризики при формуванні закупівельних запитів.

Додатково міністр розкрив принцип розподілу бюджету: 80% коштів спрямують на безпілотники з підтвердженою бойовою ефективністю за даними цифрових платформ. Решту 20% виділятимуть на нові розробки для тестування в бойових умовах. Останнє потрібно, аби перевіряти інноваційні технології без додаткової бюрократії.

Нагадаємо, українські війська продовжують контрнаступ на Олександрівському напрямку, яких охоплює лінію фронту в районі між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Через цю операцію військам країни-агресорки довелося перекинути частину сил з-під Покровська, де, своєю чергою, впала кількість атак. У Генштабі ЗСУ стверджують, що “майже вся” раніше окупована частина Дніпропетровщини повернулася під український контроль.