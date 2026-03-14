13 березня 2026 року окупаційна армія завдала по Краматорську шість ударів безпілотниками. Внаслідок одного з ударів о 23:20 поранення дістав чоловік 1972 року народження. Його стан неважкий, необхідну допомогу вже надають. Розповідаємо, які руйнування нарахували у місті за добу.
Про наслідки обстрілів розповів начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Протягом 13 березня 2026 року росіяни завдали ударів безпілотниками:
Нагадаємо, 13 березня 2026 року на Донеччині також дістали поранення троє цивільних — двоє у Сергіївці Андріївської громади та один у Олексієво-Дружківці Дружківської громади.