Будинок, який пошкодили окупанти у Краматорську 13 березня 2026 року. Фото: Олександр Гончаренко

13 березня 2026 року окупаційна армія завдала по Краматорську шість ударів безпілотниками. Внаслідок одного з ударів о 23:20 поранення дістав чоловік 1972 року народження. Його стан неважкий, необхідну допомогу вже надають. Розповідаємо, які руйнування нарахували у місті за добу.

Про наслідки обстрілів розповів начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Протягом 13 березня 2026 року росіяни завдали ударів безпілотниками:

о 04:35 “Молнія-2” пошкодила два житлових будинки;

ще одна “Молнія-2” о 08:20 вдарила по критичній інфраструктурі;

о 08:20 FPV-дрон вдарив по житловій багатоповерхівці;

о 21:00 невідомий безпілотник атакував територію освітнього закладу;

о 23:20 ще одна “Молнія-2” вдарила та пошкодила два житлові будинки;

о 23:27 “Молнія-2” влучила у місцевий ринок та пошкодила шість торговельних об’єктів.

Нагадаємо, 13 березня 2026 року на Донеччині також дістали поранення троє цивільних — двоє у Сергіївці Андріївської громади та один у Олексієво-Дружківці Дружківської громади.