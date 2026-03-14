Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 березня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

13 березня 2026 року на Донеччині дістали поранення троє цивільних — двоє у Сергіївці Андріївської громади та один у Олексієво-Дружківці Дружківської громади. Удари росіян за добу зруйнували 19 цивільний об’єкт та ще 8 — у ніч на 14 березня. Серед них — автомобілі, АЗС та житлові будинки. Військові на Донеччині за добу відбили 79 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

13 березня 2026 року від російських ударів дістали поранення троє жителів Донеччини

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 13 березня внаслідок ударів російських військових загиблих на Донеччині не було.

Ці дані попередні й можуть змінитися, адже інформація про постраждалих із прифронтових населених пунктів може надходити із затримкою.

Водночас дістали поранення троє цивільних — двоє у Сергіївці Андріївської громади та один у Олексієво-Дружківці Дружківської громади.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 13 березня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 083 житель Донеччини, ще 9 028 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 березня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

13 березня 2026-го від російських ударів постраждали 19 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 476 разів. Під вогнем були 11 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, селища Олексієво-Дружківка, Черкаське, Шабельківка, села Очеретине, Сергіївка, Староварварівка та Яцьківка.

Протягом доби під обстріли потрапив 19 цивільний об’єкт, з них 9 — житлові будинки. Зокрема:

найбільше руйнувань нарахували у Краматорську по якому окупанти били чотирма дронами різного типу. Руйнувань зазнали багатоквартирний і приватний будинки, торговий павільйон та об’єкт інфраструктури;

у Староварварівці дрони пошкодили три приватних оселі і два автомобілі;

Дружківку атакували три FPV-дрони і пошкодили гараж і три цивільних автомобілі;

2 приватних будинки пошкодили удари безпілотників у Черкаському ;

в Олексієво-Дружківці пошкодили приватний будинок;

ще один будинок зруйнували у Шабельківці ;

в Очеретиному безпілотник пошкодив АЗС;

FPV-дрон влучив біля житлового будинка у Сергіївці та пошкодив цивільний автомобіль.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 березня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 14 березня росіяни пошкодили щонайменше 8 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

в Андріївці зруйнували 3 приватні будинки та 3 автомобілі;

один будинок пошкодили у Різниківці Сіверської громади;

у Слов’янську пошкодили автомобіль.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 березня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

79 разів за 13 березня 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 13 березня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 79 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Костянтинівському напрямку. Тут окупанти 29 рази йшли на штурм поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Новопавлівки та Русиного Яру;

на Покровському напрямку бійці ЗСУ відбили 25 штурмів росіян в районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине;

на Слов’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак окупантів у районах Закітного, Платонівки, Різниківки та Ямполя;

вісім атак нарахували на Олександрівському напрямку у районах Олександрограда, Андріївки-Клевцового, Вишневого, Калинівського, Красногірського та Злагоди;

на Лиманському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.

Єдиним спокійним напрямком, де окупанти протягом 13 березня 2026 року не проводили атак був Краматорський напрямок.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 березня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 березня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, 13 березня 2026 року під час обстрілу Миколаївки пошкоджень зазнали лінії електропередач. Через це без світла залишилися понад 3 тисячі жителів.