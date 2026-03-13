Під час обстрілу міста пошкоджень зазнали лінії електропередач. Через це без світла залишилися понад 3 тисячі жителів.

Про це журналістам Суспільне Донбас повідомив начальник Миколаївської міської ВА Володимир Проскунін.

“В ході обстрілу в Миколаївці є пошкодження лінії електропередач. Обʼєм великий. Світла немає у самому місті, де наразі залишаються 3840 жителів”, — розповів очільник громади.

Також посадовець уточнив, що в місті досі перебувають 36 неповнолітніх. Нині там триває примусова евакуація родин із дітьми.

Зауважимо, що станом на 11 березня в Миколаївській громаді загалом залишалося 57 дітей — приблизно стільки звідти евакуювали протягом останніх тижнів. Із погіршенням безпекової ситуації у громаді побільшало охочих виїхати. Через попит до евакуації залучили комунальний транспорт.

Нагадаємо, 27 лютого задля безпеки цивільних майже у всіх населених пунктах Миколаївської громади ввели “довгу” комендантську годину.