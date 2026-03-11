Евакуація з Миколаївки, лютий-березень 2026 року. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

На березень 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишається 117 дітей. Малечу мають вивезти з семи населених пунктів регіону, найбільше — у Миколаївській громаді.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижакової.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з семи населених пунктів чотирьох громад Донецької області. Нині там залишається не менш як 117 дітей, зокрема:

Дружківська громада — 16 дітей у Дружківці;

Андріївська громада — 26 дітей у Сергіївці;

Миколаївська громада — загалом 57 дітей;

Святогірська громада — загалом 18 дітей.

За останні два тижні з небезпеки вдалося евакуювати ще 131 неповнолітнього, каже Рижакова. Найбільше вивезли з Дружківської та Миколаївської громад — 65 та 56 дітей.

Загалом на підконтрольній уряду України частині Донецької області залишаються 180, 7 тисячі людей, з яких 11,2 тисячі — неповнолітні. У зоні активних бойових дій мешкають 20 тисяч цивільних, серед яких 16 дітей — у Дружківській громаді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №12353, який має дозволити, зокрема, примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Декілька днів тому правозахисники закликали ветувати цей документ, оскільки вбачають в ньому ризики порушення прав людини.