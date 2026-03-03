Евакуація дітей з Миколаївської громади, лютий-березнь 2026-го. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

На початок березня 2026-го у Миколаївській громаді мешкають близько пʼяти тисяч людей, з яких 80 – діти. За останній тиждень охочих евакуюватися побільшало, тож місцева влада залучає додаткові рейси. Також з порятунком допомагають волонтери, благодійники, екіпажі поліції та ДСНС.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів начальник Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

За його словами, ситуація у Миколаївській громаді продовжує погіршуватися, тож за останній тиждень зріс запит на евакуацію серед цивільних – з 23 лютого по 2 березня звідти виїхали більш як 750 людей. Найбільше покидали Миколаївку – майже 500 жителів.

“Ми зараз, окрім всіх волонтерських автобусів, Червоного Хреста, загонів швидкого реагування, ще залучили свій комунальний транспорт — він теж ходить в рейс, возимо людей. Є попит, немає такого, що сьогодні ти автобус даєш, а завтра – ні. Під час евакуації люди мають бути відповідним чином зареєстровані. Аби вже на хабі вони могли отримати належну допомогу.



От ми і відслідковуємо кількість і тоді розуміємо можливості. Дивимося скільки “Проліска” забере, скільки загін швидкого реагування, а тоді надаємо свій автобус. У рейс йдуть люди, а з ними відповідне прикриття. Цей процес складно контролювати, але ми справляємося”, – розповів посадовець.

Підрахувати точну кількість людей, які поки залишаються наразі складно: через стрімку евакуацію цифра змінюється щодня. Однак відомо, що у перші дні весни 2026-го у громаді мешкали близько пʼяти тисяч людей, з яких 3,7 тисячі – у Миколаївці. Офіційно жодного цивільного не має у Васютинському, Юрківці та Тихонівці.

Крім того, з середини грудня у Миколаїівській громаді триває обовʼязкова евакуація дітей, на початок цього місяці малеча залишається у:

Миколаївці – 63 дитини;

Райгородку – 12 дітей;

Карпівці – пʼять дітей.

Від 27 лютого у Миколаївській громаді запровадили “довгу” комендантську годину. Заборона на пересування вулицями з 15:00 до 11:00 там діє для цивільних, зокрема місцевих підприємців. Як розповів Володимир Проскунін, влада зустрічалася з місцевим бізнесом – “усі, хто хотів” отримали відповідні дозволи.

“Ми їм дали зразки документів, які вони мають заповнити, аби відповідні дозволи отримати. Для того, щоб, ну ви ж розумієте, що завозять продукти, наприклад, о 10-ій, о 9-ій годині. Всі, хто хотів — звернулися. Ми консультували і в пʼятницю, і в суботу, і в неділю. Комусь треба були перепустки на транспорт оформити, фізособу-підприємця — усе з бізнесом відпрацьовано”, – зазначив керівник ВА.

Окрім цього, з кінця минулу місяця між Райгородком і Слов’янськом скасували автобусне сполучення. Перевізник не возить людей і з Миколаївки – на це також вплинула “довга” комендантська година та безпекова ситуація.

Нагадаємо, екіпаж “Білий Янгол” вивіз з прифронтової Миколаїівки ще три родини з дітьми, малечі — від 5 до 17 років. Нині разом з батьками вони вже у більш безпечному регіоні країни.