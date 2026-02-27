Комендантська година. Ілюстративне фото: Укрінформ

Від 27 лютого 2026 року “довга” комендантська година — заборона пересуватися вулицями з 15:00 до 11:00 — діє для цивільних у всіх населених пунктах 14 громад Донеччини. Ще для трьох громад обмеження запровадили частково.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Відтепер “довга” комендантська година діє для всіх населених пунктів Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Іллінівської, Костянтинівської, Дружківської, Покровської, Гродівської, Удачненської, Мирноградської, Шахівської громад, Званівської і Андріївської громад.

Також обмеження охоплює:

у Святогірській громаді : Святогірськ, Сидорове, Тетянівку, Пришиб, Богородичне і Маяки;

у Миколаївській громаді : Миколаївку, Малинівку, Никонорівку, Оріхуватку, Юрківку, Першомар’ївку, Тихонівку, Васютинське, Рай-Олександрівку, Стародубівку, Пискунівку, Райгородок, Донецьке;

у Добропільській громаді : Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівку, Шевченко, Ганнівку, Степи, Рубіжне, Святогорівку.

Зауважимо, що до сьогодні “довга” комендантська година взагалі не діяла для Андріївської і Святогірської громад. До того ж вона стосувалася лише трьох із шести населених пунктів Званівської громади, а також лише двох у Миколаївській і восьми у Добропільській громадах.

Раніше ми писали, що протягом 26 лютого 2026 року на Донеччині загинули двоє цивільних і ще четверо дістали поранень. Зокрема, люди постраждали в Дружківці й Добропіллі, де через близькість до фронту діє “довга” комендантська година.