У Донецькій області минула чергова доба під російськими обстрілами. Поліцейські зафіксували 1 186 ударів армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах на підконтрольній частині регіону. Внаслідок цих атак у Дружківці загинули двоє цивільних, також в області є поранені.
Найбільше жертв за добу було в Дружківці
Поліція за добу фіксувала влучання у містах Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищі Біленькому, селах Бокове, Копані та Новопавлівка.
По Дружківці за добу вдарили чотири рази, з них три — 250-кілограмовими авіабомбами. Були втрати серед цивільних: двоє людей загинули, одна — зазнала поранень. Пошкоджені сім осель та котельня.
По Біленькому били з артилерії — поранені двоє людей, пошкоджені шість приватних будинків. Ще одна людина зазнала поранень внаслідок розриву 250-кілограмової авіабомби в прифронтовому Добропіллі, там також пошкоджена приватна оселя.
Ще у п’яти населених пунктах були влучання без загибелі та поранення цивільних:
у Копанях та Боковому через російські атаки постраждали по одному приватному будинку;
у Слов’янську та Миколаївці російські FPV-дрони пошкодили по одному цивільному автомобілю;
на Новопавлівку росіяни скинули чотири 250-кілограмові авіабомби — пошкоджене підприємство, яке не працює.
Згідно з підрахунками поліції, за добу руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів, зокрема 16 житлових будинків.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що влучання були також у Золотому Колодязі, Кучеревому Ярі та Платонівці.
На Покровському напрямку поменшало атак
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели 14 атак. Вони намагалися просунутися у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки;
на Слов’янському напрямку ЗСУ відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед. Йдеться про райони Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки;
двічі російські сили намагалися йти до позицій військовослужбовців ЗСУ на Краматорському напрямку. Це відбувалося у районах Оріхово-Василівки та Бондарного;
24 атаки загарбники здійснили на Костянтинівському напрямку. Вони відбувалися у районах Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки, Новопавлівки;
у районах н.п. Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє українські військові зупинили 50 наступальних дій армійців країни-агресорки. Це відбулося на Покровському напрямку. Днем раніше там фіксували більше боїв — 56;
10 разів окупанти атакували позиції ЗСУ на Олександрівському напрямку. Це сталося у районах Тернове, Злагода та у бік Вербового, Вишневого, Олександрограда.