У Донецькій області минула чергова доба під російськими обстрілами. Поліцейські зафіксували 1 186 ударів армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах на підконтрольній частині регіону. Внаслідок цих атак у Дружківці загинули двоє цивільних, також в області є поранені.

Найбільше жертв за добу було в Дружківці

Поліція за добу фіксувала влучання у містах Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищі Біленькому, селах Бокове, Копані та Новопавлівка.

По Дружківці за добу вдарили чотири рази, з них три — 250-кілограмовими авіабомбами. Були втрати серед цивільних: двоє людей загинули, одна — зазнала поранень. Пошкоджені сім осель та котельня.

По Біленькому били з артилерії — поранені двоє людей, пошкоджені шість приватних будинків. Ще одна людина зазнала поранень внаслідок розриву 250-кілограмової авіабомби в прифронтовому Добропіллі, там також пошкоджена приватна оселя.

Ще у п’яти населених пунктах були влучання без загибелі та поранення цивільних:

у Копанях та Боковому через російські атаки постраждали по одному приватному будинку;

у Слов’янську та Миколаївці російські FPV-дрони пошкодили по одному цивільному автомобілю;

на Новопавлівку росіяни скинули чотири 250-кілограмові авіабомби — пошкоджене підприємство, яке не працює.

Згідно з підрахунками поліції, за добу руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів, зокрема 16 житлових будинків.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що влучання були також у Золотому Колодязі, Кучеревому Ярі та Платонівці.

На Покровському напрямку поменшало атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели 14 атак. Вони намагалися просунутися у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки;

на Слов’янському напрямку ЗСУ відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед. Йдеться про райони Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки;

двічі російські сили намагалися йти до позицій військовослужбовців ЗСУ на Краматорському напрямку . Це відбувалося у районах Оріхово-Василівки та Бондарного;

24 атаки загарбники здійснили на Костянтинівському напрямку . Вони відбувалися у районах Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки, Новопавлівки;

у районах н.п. Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє українські військові зупинили 50 наступальних дій армійців країни-агресорки. Це відбулося на Покровському напрямку . Днем раніше там фіксували більше боїв — 56;

10 разів окупанти атакували позиції ЗСУ на Олександрівському напрямку . Це сталося у районах Тернове, Злагода та у бік Вербового, Вишневого, Олександрограда.

Нагадаємо, Сили оборони завдали ураження по зосередженню росіян у районі Родинського. Втрати росіяни нині уточнюють. Журналісти Вільного Радіо розповідали, що відомо про ту операцію.