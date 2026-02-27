Підтримати
У Дружківці загинули двоє людей, на Донеччині загалом було четверо поранених цивільних: як минуло 26 лютого в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
У Донецькій області минула чергова доба під російськими обстрілами. Поліцейські зафіксували 1 186 ударів армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах на підконтрольній частині регіону. Внаслідок цих атак у Дружківці загинули двоє цивільних, також в області є поранені.

 

Найбільше жертв за добу було в Дружківці

Поліція за добу фіксувала влучання у містах Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищі Біленькому, селах Бокове, Копані та Новопавлівка.

По Дружківці за добу вдарили чотири рази, з них три — 250-кілограмовими авіабомбами. Були втрати серед цивільних: двоє людей загинули, одна — зазнала поранень. Пошкоджені сім осель та котельня.

По Біленькому били з артилерії — поранені двоє людей, пошкоджені шість приватних будинків. Ще одна людина зазнала поранень внаслідок розриву 250-кілограмової авіабомби в прифронтовому Добропіллі, там також пошкоджена приватна оселя.

Ще у п’яти населених пунктах були влучання без загибелі та поранення цивільних:

  • у Копанях та Боковому через російські атаки постраждали по одному приватному будинку;
  • у Слов’янську та Миколаївці російські FPV-дрони пошкодили по одному цивільному автомобілю;
  • на Новопавлівку росіяни скинули чотири 250-кілограмові авіабомби — пошкоджене підприємство, яке не працює.

Згідно з підрахунками поліції, за добу руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів, зокрема 16 житлових будинків.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що влучання були також у Золотому Колодязі, Кучеревому Ярі та Платонівці.

обстріли Дружківки 26 лютого 2026 року, зруйновані житлові будинки після ударів 250-кілограмовими авіабомбами
Наслідки російських атак у Донецькій області за 26 лютого 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
наслідки авіаудару по Дружківці на Донеччині, пошкоджені приватні оселі та котельня
Наслідки російських атак у Донецькій області, 26 лютого 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини
зруйнований приватний будинок у Біленькому після артилерійського обстрілу 26 лютого
Наслідки російських атак у Донецькій області, 26 лютого 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

На Покровському напрямку поменшало атак

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели 14 атак. Вони намагалися просунутися у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки;
  • на Слов’янському напрямку ЗСУ відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед. Йдеться про райони Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки;
  • двічі російські сили намагалися йти до позицій військовослужбовців ЗСУ на Краматорському напрямку. Це відбувалося у районах Оріхово-Василівки та Бондарного;
  • 24 атаки загарбники здійснили на Костянтинівському напрямку. Вони відбувалися у районах Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки, Новопавлівки;
  • у районах н.п. Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє українські військові зупинили 50 наступальних дій армійців країни-агресорки. Це відбулося на Покровському напрямку. Днем раніше там фіксували більше боїв — 56;
  • 10 разів окупанти атакували позиції ЗСУ на Олександрівському напрямку. Це сталося у районах Тернове, Злагода та у бік Вербового, Вишневого, Олександрограда.

Нагадаємо, Сили оборони завдали ураження по зосередженню росіян у районі Родинського. Втрати росіяни нині уточнюють. Журналісти Вільного Радіо розповідали, що відомо про ту операцію.

