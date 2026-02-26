Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Сили оборони завдали ураження по зосередженню росіян у районі Родинського. Втрати росіяни нині уточнюють.
Про це повідомили у Гентшабі ЗСУ.
Там розповіли, що задля зниження наступального потенціалу окупантів Сили оборони завдали уражень по низці цілей, зокрема на окупованих територія. Так, українській військові атакували зосередження живої сили росіян у районі Родинського — за близько 17 кілометрів від Покровська.
Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюють, зазначили у відомстві.
За даними аналітиків проєкту DeepState, на кінець лютого 2026-го Родинське не контролюють ні українські, ні російські військові. Він позначений сірим кольором — це зона проникнення. Водночас за майже чотири кілометри від міста розташована 5-та мотострілецька бригада військ РФ.
“Сили оборони України й надалі системно здіснюватимуть заходи для обмеження потужностей воєнно-промислового комплексу російської агресора, знищення особового складу окупантів, їхніх пунктів управління, арсеналів та логістики та примусу противника до припинення агресивної війни проти України”, — написали у Гентшабі.
Нагадаємо, на початку січня у 20 бригаді оперативного призначення НГУ “Любарт” заявляли, що росіяни просочуються в Родинське, прикриваючись туманом. Водночас оборонці запевняли, що повністю контролюють місто.