"Забули, коли останній раз гуляли на вулиці": з Миколаївки евакуювали ще три родини з дітьми

Екіпаж “Білий Янгол” вивіз з прифронтової Миколаїівки ще три родини з дітьми, малечі — від 5 до 17 років. Нині разом з батьками вони вже у більш безпечному регіоні країни.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За їхніми словами, у прифронтовій Миколаївці з кожним днем стає дедалі небезпечніше. Російські війська безперервно атакують житлові квартали міста бомбами та усіма видами дронів. Днями правоохоронцям вдалося евакуювати трьох жінок і їхніх дітей – хлопчиків 5, 6, 13, 17 років та 12-річноу дівчинку.

“Рано-вранці прилетіло в будинок і не в один. На минулому тижні вночі влучило в машину, згоріла вщент, добре, що порожня була. Діти постійно вдома сидять”, – розповіли матері.

Шляхи до міста, зі слів поліціянтів, перебувають під прицілом окупантів. Аби безпечно провезти дітей, екіпажу довелось застосовувати засоби РЕБ.

“У нас дуже гучно. Ми вже навіть забули, коли останній раз гуляли на вулиці, а так вже хочеться погратись з іншими дітьми”, – каже 12-річна Варя.

“Білі Янголи” пердали малечу волонтерами, а ті доставили родини на Житомирщину.

Правоохоронці також нагадали батькам про їхню відповідальність за життя та здоров’я дітей. Вони закликають звертатися по допомогу в евакуації за номером 102.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №12353, яки має дозволити, зокрема примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Декілька днів тому правозахисники закликали ветувати цей документ, оскільки вбачають в ньому ризики порушення прав людини.