“Забули, коли останній раз гуляли на вулиці”: з Миколаївки евакуювали ще три родини з дітьми (деталі)

Богдан Комаровський
Екіпаж “Білий Янгол” вивіз з прифронтової Миколаїівки ще три родини з дітьми, малечі — від 5 до 17 років. Нині разом з батьками вони вже у більш безпечному регіоні країни. 

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За їхніми словами, у прифронтовій Миколаївці з кожним днем стає дедалі небезпечніше. Російські війська безперервно атакують житлові квартали міста бомбами та усіма видами дронів. Днями правоохоронцям вдалося евакуювати трьох жінок і їхніх дітей – хлопчиків 5, 6, 13, 17 років та 12-річноу дівчинку.

Евакуація з Миколаївки, лютий-березень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

“Рано-вранці прилетіло в будинок і не в один. На минулому тижні вночі влучило в машину, згоріла вщент, добре, що порожня була. Діти постійно вдома сидять”, – розповіли матері.

Шляхи до міста, зі слів поліціянтів, перебувають під прицілом окупантів. Аби безпечно провезти дітей, екіпажу довелось застосовувати засоби РЕБ.

Евакуація з Миколаївки, лютий-березень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

“У нас дуже гучно. Ми вже навіть забули, коли останній раз гуляли на вулиці, а так вже хочеться погратись з іншими дітьми”, – каже 12-річна Варя.

Евакуація з Миколаївки, лютий-березень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

“Білі Янголи” пердали малечу волонтерами, а ті  доставили родини на Житомирщину.

Правоохоронці також нагадали батькам про їхню відповідальність за життя та здоров’я дітей. Вони закликають звертатися по допомогу в евакуації за номером 102.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №12353, яки має дозволити, зокрема примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Декілька днів тому правозахисники закликали ветувати цей документ, оскільки вбачають в ньому ризики порушення прав людини.

