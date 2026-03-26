Уродженець Краматорська Сергій К. отримав вирок суду за те, що завдав підлітку ударів ножем під час сварки. Інцидент стався у липні 2025 року, фігурант справи своєї провини не визнав та пояснював свої дії самообороною. Його засудили до восьми років в’язниці.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я засудженого опублікували на порталі “Судова влада України”.

Згідно з матеріалами справи, засуджений Сергій К. народився у Краматорську, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий. Має середню спеціальну освіту, був у шлюбі, але нині розлучений. Один зі свідків оцінив вік фігуранта справи у 50-60 років.

Так, суд встановив, що інцидент стався 5 липня 2025 року близько 16:30. Фігурант справи вийшов у під’їзд свого будинку на вулиці Парковій та піднявся на балкон 14 поверху, адже почув там шум.

На місці Сергій К. побачив підлітків, які прийшли подивитися на Краматорськ з балкону. Суд вважає, що чоловік сам підійшов до них із палицею та почав конфлікт. В ході сутички один із підлітків втік, а фігурант справи дістав складаний ніж і завдав неповнолітньому хлопцю два удари — в живіт і в спину. Рана в живіт виявилася проникаючою з пораненням шлунку і внутрішньою кровотечею, тобто небезпечною для життя. Далі Сергій К, вважає суд, намагався з ножем у руках догнати другого підлітка, але не зміг цього зробити.

Після цього чоловік втік, а ніж викинув. До медиків та поліції сам не звернувся. Пораненого підлітка спустили донизу та госпіталізували. Далі тієї ж доби фігуранта справи затримали.

На суді Сергій К. провини не визнав. Він стверджував, що діяв у стані оборони й зазначив, що ці підлітки раніше його переслідували та залякували. У той день чоловік нібито почув стук у свої двері, але нікого за ними не побачив. Коли він піднявся на балкон, аби його перевірити, побачив там підлітків із палицею. Далі вони нібито притисли засудженого до перил та погрожували перекинути через них, а чоловік знайшов у кишені канцелярський ніж та почав ним відмахуватись, не бажаючи завдати хлопцям шкоди. Що сталося далі — нібито не зрозумів.

Суд вважає, що вина чоловіка доведена повністю, адже немає доказів тому, що він діяв задля самооборони. За місцем проживання Сергія К. характеризують негативно, а експертиза виявила у нього ознаки параноїдального розладу особистості. Втім, він міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому залишається осудним.

Сергія К. визнали винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 статті 121 ККУ) та призначили максимально можливе у цьому випадку покарання — вісім років ув’язнення.

Фігуранту справи зарахують попереднє ув’язнення з 5 липня 2025 року.

Протягом 30 днів після проголошення вироку засуджений може подати на апеляцію. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

