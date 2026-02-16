Суд. Ілюстративне фото: Pixabay

Уродженець Полтавщини Євген Г. після майже чотирьох років у СІЗО отримав вирок суду за сприяння діяльності терористичної організації, а також за демонстрацію радянської символіки у соцмережах. Чоловік прожив частину життя у Маріуполі та мав там знайомих. Слідчі вважають, що він передавав дані про розміщення позицій українських військових в місті на початку вторгнення, аби коригувати удари армії-агресорки. Повідомлення з зазначеною інформацією фігурант справи нібито надсилав “уповноваженій з прав людини в ДНР”.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Verdictum. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Згідно з матеріалами справи, засуджений — це уродженець села Бережнівка Кобеляцького району Полтавської області, громадянин України, раніше не судимий. Колись жив у Маріуполі. Зв’язок із “ДНР” підтримував через Facebook під псевдонімом “Евгений Гарец”.

Суд встановив, що 3 березня 2022 року Євген Г. надіслав зі свого телефона так званій “уповноваженій з прав людини в ДНР” місця розташування вогневих позицій силових та воєнізованих підрозділів України у 17-му та 23-му житлових масивах Маріуполя.

За даними СБУ, на цих територіях частково перебували позиції українських оборонців, а самі райони в березні-квітні 2022 року неодноразово були під обстрілами.

Вже через два дні, 5 березня, телефон фігуранта справи оглядали правоохоронці. Там вони виявили згадані раніше повідомлення, а також низку інших, де Євген Г. також ділився розташуванням позицій Сил оборони в Маріуполі. Окрім цього, від жовтня 2021 року чоловік поширював на своїй особистій сторінці символіку СРСР та УРСР, зокрема зображення прапорів із серпом і молотом та п’ятикутною зіркою, а також фрагмент гімну УРСР. Слідчі стверджують, що публікації були системними.

Від 5 березня 2022 року фігурант справи перебував під вартою. Під час суду він не визнав провини та пояснив, що звертався до представниці “ДНР” лише для пошуку родичів у Маріуполі, а також що частину його повідомлень нібито могли змінити. Також чоловік звинуватив правоохоронців у незаконному затриманні та тиску. Суд, втім, визнав ці твердження безпідставними.

12 лютого 2026 року Євгена Г. визнали винним у сприянні діяльності терористичної організації та поширенні комуністичної символіки (ч. 1 ст. 258-3 та 1 ст. 436-1 ККУ). Більше покарання поглинуло менше, тому чоловіку призначили 10 років позбавлення волі. Строк відбування рахують з 5 березня 2022 року.

Мобільний телефон, за допомогою якого фігурант справи, за версією слідства, писав “уповноваженій з прав людини в ДНР”, вилучили на користь держави.

Протягом 30 днів після 12 лютого Євген Г. має право подати апеляцію. Якщо він цього не зробить, вирок набуде законної сили.

