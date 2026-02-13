Засуджена Христина Г. Фото: CNN

У червні 2025 року Христина Г. отримала вирок суду за державну зраду: вона, за даними слідства, передавала російській розвідці інформацію про українських військових у Покровську та організувала онлайн-трансляцію пересування техніки. Дівчина визнала провину та розкаялась, а також очікує можливого обміну. Через понад пів року після вироку про засуджену написали американські медіа, розкривши додаткові подробиці справи. Розповідаємо, що про неї відомо.

Вирок засудженої журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Додаткові подробиці справи Христини Г. американські журналісти описали у матеріалі видання CNN. Його автори посилаються на дані Донецької обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, не пізніше грудня 2022 року Христина Г. почала спілкуватися з агентом ФСБ через Telegram. Слідчі стверджують, що дівчина знала про його роботу на силові структури Росії, а також що вона добровільно погодилась допомагати росіянам за гроші.

Далі, не пізніше 16 червня 2024 року, фігурантка орендувала квартиру в Покровську, далі налаштувала та встановила мобільні телефони у режим відеоспостереження, встановила та надалі обслуговувала їх. За це 22 червня отримала гроші на банківський рахунок (суму в справі не розкривають).

Наступного місяця за завданням ФСБ вона встановила у “Свято-Володимирському храмі” в Покровську мобільний телефон для дистанційного відеоспостереження. Вона спрямувала камеру проїжджу частину та згодом кілька разів поверталася до телефону, аби його налаштувати.

25 серпня Христина Г. сфотографувала техніку сил оборони, що рухалася вулицею Захисників України, і передала зображення куратору через Telegram. Загалом вона передавала дані про українських військових у Покровську до 9 вересня 2024 року.

Далі її затримали, у матеріалах справи йдеться, що фігурантка відбувала термін попереднього ув’язнення від 4 січня 2025 року. На суді дівчина вину визнала повністю, підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та розкаялася.

Її засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

У лютому 2026 року про Христину Г. написали у CNN

Видання CNN 11 лютого опублікувало статтю під назвою “Ця жінка шпигувала для російського агента. Нині вона відбуває 15-річний термін в українській колонії”. Матеріал розкриває додаткові подробиці про обставини злочину, а також через призму історії Христини Г. розповідає про активність російських спецслужб в Україні.

Так, журналісти, посилаючись на співрозмовників у СБУ та Донецькій обласній прокуратурі, назвали вік дівчини — їй 19.

Також CNN стверджує, що її спілкування з агентом ФСБ, ймовірно, мало романтичний мотив, а також що її батько — це священник з Покровська. Окрім цього, засуджена має родичів у Росії.

Журналісти також змогли поспілкуватися з Христиною, яка відбуває покарання в колонії. Вона, йдеться в матеріалі, шкодує про свій вчинок та сподівається потрапити на обмін. Стверджує, що її батько був шокований вчинком доньки, однак підтримує її.

