Уродженець Донеччини ще у 2014 році добровільно долучився до лав так званої “ДНР” та воював проти українських військових. Після кількох місяців служби він залишив підрозділ, однак уже під час повномасштабної війни повернувся до служби в незаконних збройних формуваннях. А вже через кілька місяців потрапив у полон ЗСУ. За держзраду чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку Івано-Франківського міського суду.

Суд встановив, що наприкінці 2014 року обвинувачений вступив до одного з підрозділів так званої “ДНР” та проходив службу в Докучаєвську Донецької області. Він ніс чергування в захоплених адміністративних будівлях. Для цього йому видали зброю, форму та бойові припаси. Фігурант також брав участь у бойових діях проти Збройних сил України в районі Мар’їнки.

У січні 2015 року чоловік залишив незаконне збройне формування та протягом кількох років працював різноробочим. Однак на початку 2023 року він знову добровільно підписав контракт і поновився на службі в тому ж підрозділі “ДНР”, цього разу — вже в умовах воєнного стану.

У березні 2023 року під час боїв поблизу Мар’їнки обвинуваченого взяли в полон українські військові. У суді він повністю визнав провину та підтвердив, що воював на боці росіян.



На сайті “Судова влада України” зазначають, що у вироку йдеться про 37-річного Миколу Білоненка, уродженця села Луганське Мар’їнського району Донеччини. На сайті Центру “Миротворець” цього чоловіка ідентифікують як військового РФ з позивним “Бєлий”, який воював проти України у складі підрозділів так званої “ДНР” та російських військ. За даними “Миротворця”, під час відкритого вторгнення Росії він служив водієм у мотострілецькому підрозділі.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду та участь у незаконних збройних формуваннях. За сукупністю злочинів йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років.

Вирок уже набрав законної сили.

