Вирішив воювати на боці “ДНР”, ще в 2018 році вступив до незаконних збройних формувань, штурмував позиції ЗСУ, а у 2023 році потрапив в полон і опинився на лаві підозрюваних. Такою є історія жителя Донеччини родом з Криму, якого нещодавно засудили. Ми проаналізували його справу детальніше.

Про це йдеться у вироці Івано-Франківського міського суду.

За даними суду, чоловік — уродженець села Партизанське Сімферопольського району Криму — ще наприкінці 2018 року добровільно вступив до незаконного збройного формування так званої “ДНР” у Горлівці. Там його призначили “механіком-заправником” окремого танкового батальйону, видали форму, автомат і боєприпаси.

На сайті Судової влади зазначають, що йдеться про Андрія Проніна.

З 2019 по 2020 рік він служив навідником танка Т-64 і воював проти Збройних сил України поблизу Гольмівського. Пізніше став оператором протитанкового комплексу “Фагот” у складі мотострілецької бригади та облаштовував укріплення в районі Широкої Балки й Горлівки.

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року чоловік склав “присягу” так званій “ДНР” і фактично перейшов на бік Росії. У 2022–2023 роках він брав участь у бойових діях у Єнакієвому, Волновасі, Новобахмутівці, Новоселівці, Майорську та Красногорівці на Донеччині.

12 жовтня 2023 року під час спроби штурму позицій ЗСУ біля Красногорівки його поранили й взяли в полон українські військові.

В медіа є відео після взяття в полон людини з такими ж даними та родом військ.

На кадрах полонений представився як Андрій Пронін, розповів, що воює проти України з 2018 року та що до “армії ДНР” пішов “через гроші”. Він також зазначив, що раніше торгував на ринку в Горлівці, а з танкового підрозділу його перевели до стрілецького батальйону “через п’янку”.

Пронін уточнює, що обидва його сини нині служать у російських військах.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, підтвердив службу в “ДНР” і участь у боях проти української армії, однак просив призначити мінімальне покарання.

Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу — за державну зраду, колабораційну діяльність та участь у незаконних збройних формуваннях. Остаточне покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та ще 15 років він не зможу обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування.

Строк ув’язнення рахують із 12 жовтня 2023 року — дня, коли його взяли в полон.

