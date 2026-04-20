На Донеччині засудили уродженця Билбасівки поблизу Слов’янська, який разом зі спільником обікрав порожній будинок і збув вкрадену техніку місцевим жителям. Чоловіки вкрали майна на понад 15 тис. грн, проте виручили за нього менше: частину продали за 2 тис. грн, а решту віддали в рахунок старих боргів.

Відповідний вирок Слов’янського міськрайонного суду Донецької області журналісти Вільного Радіо знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, на початку січня 2024 року засуджений Валерій Б. запропонував знайомому винести майно з приватного будинку, в якому тимчасово ніхто не жив. Того ж вечора двоє зайшли на територію домоволодіння, зламали пластикове вікно і проникли всередину.

З будинку фігуранти винесли пральну машинку Samsung, плазмовий телевізор Samsung, холодильник ERGO та мультиварку Delfa загалом на 15 355 грн. Викрадене вивезли на візку.

Холодильник і мультиварку спільник засудженого збув продавцеві продуктів у Билбасівці Слов’янської громади, аби погасити свій борг за продукти. Водночас пральну машинку і телевізор засуджений Валерій Б. продав знайомій за 2 000 грн.

Сусіди, які доглядали за згаданим будинком, помітили ознаки крадіжки та повідомили про неї поліцію та власницю оселі. 6 лютого 2024 року слідчі вилучили телевізор і пральну машинку біля будинку спільника, того ж дня — холодильник і мультиварку біля будинку власника торгівельної точки. 12 лютого обоє підозрюваних окремо показали на місцевості будинок, вікно, яке зламали, та місця зберігання краденого. Матеріали стосовно спільника виділили в окреме кримінальне провадження.

Засуджений Валерій Б. визнав провину, покаявся та сприяв розслідуванню. Суд встановив, що чоловіка вже раніше судили: 2020 року отримав три роки п’ять місяців позбавлення волі, вийшов у липні 2023-го. Окрім цього, він перебуває на обліку у нарколога з алкогольною залежністю.

Суд визнав Валерія Б. винним у крадіжці (ч. 4 ст. 185 ККУ) та засудив його до п’яти років позбавлення волі. Строк зараховується з моменту затримання 14 лютого 2024-го, чоловік залишатиметься під вартою до набрання вироком чинності. Додатково з фігуранта справи стягнули 4543,68 грн судових витрат на експертизи.

Протягом 30 днів засуджений може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

