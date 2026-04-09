Граната Ф-1. Ілюстративне фото: Balcer commonswiki

Чоловіка зі Слов’янська засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд встановив: він зберігав психотропні речовини для продажу, а також носив і тримав вдома бойові припаси — гранати. Ідеться про дві окремі історії, які зрештою об’єднали в одному вироку.

Про це йдеться у вироку Слов’янського міськрайонного суду. Імʼя фігуранта вказане на порталі Судова влада.

Перший епізод стався 6 вересня 2022 року. Того дня патрульні зупинили Павла П. у Слов’янську під час патрулювання. Він привернув увагу правоохоронців і під час перевірки документів почав нервувати. Через це вирішили провести поверхневу перевірку.

Під час огляду у правій шкарпетці чоловіка виявили пакунки з психотропною речовиною — вони були розфасовані у різнокольорові пластикові трубочки. Сам чоловік не заперечував, що це наркотики: пояснив, що частину вже вжив, частину продав, а решту ніс із собою. Також мав при собі розфасований метамфетамін та амфетамін.

Поки на місце викликали слідчо-оперативну групу, чоловік раптово побіг у бік річки. Патрульні кинулися за ним і наздогнали, однак він устиг викинути частину пакунків. Згодом ці згортки знайшли та вилучили вже у присутності понятих.

Під час перевірки телефону чоловіка поліцейські також виявили фотографії з мітками та координатами. Як встановила експертиза, ці фото були зроблені саме в день затримання, за кілька годин до нього, і оброблені через спеціальний застосунок — із доданими підписами та геолокаціями. Частину таких зображень чоловік надсилав через месенджери.

У суді чоловік намагався переконати, що наркотики зберігав лише для себе. Однак суд не прийняв ці доводи. Врахували і кількість розфасованих пакунків — щонайменше десять, і те, що він уже продавав частину речовини. До того ж, за його ж словами, щомісячні витрати на наркотики могли сягати десятків тисяч гривень, хоча стабільного доходу він не мав.

Поки суд слухав першу справу, Павло залишався вдома, а також пропускав судові засідання. В цей час його знову затримала поліція. Тепер вже з гранатою. По ходу розслідування дві справи проти Павла обʼєднали в одну. А його вже заарештували.

За матеріалами нової справи, чоловік знайшов дві гранати — Ф-1 та РГД-5 — у районі, де мешкав. Точну дату він не пам’ятає, але йдеться про кінець літа або початок осені. Одна з гранат була споряджена запалом, інша — мала лише корпус.

Замість того, щоб повідомити про небезпечну знахідку, він забрав боєприпаси додому. Одну, ту, яка була без запалу, залишив у тумбочці в спальні, іншу, боєздатну, поклав до портфеля.

У листопаді 2023 року він поїхав до дружини — і взяв портфель із собою. За його словами, просто забув, що там лежить граната. У квартирі між ними виник конфлікт, і сусіди викликали поліцію.

Коли правоохоронці почали перевірку, вони знайшли гранату в портфелі. Після цього чоловіка доставили до відділку, а згодом поїхали до його помешкання, де під час обшуку вилучили ще одну гранату, яка залишалася вдома.

У суді чоловік визнав, що розумів небезпечність знайдених предметів і знав, що це боєприпаси, але не повідомив про них поліцію одразу. Він пояснював, що нібито збирався це зробити пізніше.

Суд визнав словʼянця винним за двома статтями — зберігання психотропних речовин із метою збуту та незаконне поводження з боєприпасами.

При призначенні покарання врахували, що чоловік раніше вже мав судимість і на момент вчинення нового злочину перебував на умовно-достроковому звільненні. У підсумку йому призначили 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, заставу у понад 100 тисяч гривень, яку за нього вносили раніше, суд направив до бюджету держави — через те, що обвинувачений неодноразово не з’являвся на засідання.

