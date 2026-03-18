Граната Sirpalekasikranaatti m/50 FRAG.

Жителю Слов’янська призначили 8 років позбавлення волі після того, як під час сварки підірвав гранату у кімнаті, де перебував зі своєю співмешканкою. Жінка загинула на місці, а сам чоловік втратив руку.

Обставини цієї справи журналісти Вільного Радіо дізналися з матеріалів судового реєстру. Ім’я обвинуваченого оприлюднили у відкритих документах на сайті “Судова влада України”.

За матеріалами справи, на початку листопада 2025 року Ігор К. знайшов ручну осколкову гранату на смітнику поблизу заводу “Хімпром” у Словʼянську. Замість того, щоб повідомити про небезпечну знахідку правохоронцям або рятувальникам, він забрав її додому та зберігав без дозволу.

13 листопада чоловік перебував у літній кухні разом зі своєю співмешканкою. Під час спілкування між ними виникла сварка. Як встановив суд, у розпал конфлікту житель Словʼянська дістав гранату, привів її у бойову готовність і спрямував у бік жінки, яка сиділа навпроти. Після цього стався вибух.

Як наслідок, жінка отримала тяжкі травми, зокрема руйнування черепа і головного мозку. Від таких ушкоджень вона загинула на місці. Сам засуджений також постраждав: у нього зафіксували численні осколкові поранення та травматичну ампутацію лівої руки.

У суді Ігор К. повністю визнав вину та розкаявся, однак потерпіла сторона наполягала на максимальному покаранні. Суд врахував, що новий злочин чоловік вчинив під час іспитового строку за попередньою судимістю — у липні 2025 року його вже засуджували за незаконне поводження зі зброєю, але звільнили від відбування покарання.

Судова психіатрична експертиза зафіксувала у засудженого залежність від алкоголю, опіоїдів і психостимуляторів, проте встановила, що під час скоєння злочину він повністю усвідомлював свої дії та міг ними керувати.

Зрештою суд визнав його винним в умисному вбивстві та незаконному поводженні з боєприпасами за ч. 1 ст. 115 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — і призначив 7 років за вбивство та 3 роки за зберігання гранати. Після часткового складання цих покарань і приєднання невідбутої частини попереднього вироку остаточний строк склав 8 років позбавлення волі. Окрім цього, з Ігоря К. стягнуть понад 12 тисяч гривень витрат на проведення експертиз.

Раніше ми вже писали про випадок із жителем Слов’янська Павлом А., який отримав умовний термін за незаконне зберігання боєприпасів. Влітку 2025 року він знайшов біля місцевого озера дві гранати та забрав їх додому, де зберігав до настання зими.