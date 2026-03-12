Граната Ф-1. Ілюстративне фото: Balcer commonswiki

10 березня житель Слов’янська Павло А. отримав вирок суду за незаконне зберігання боєприпасів — три роки позбавлення волі умовно. Чоловік має на утриманні трьох неповнолітніх дітей та офіційно не працює; влітку 2025-го він знайшов біля озера дві гранати та приніс їх додому, де зберігав до зими.

Відповідний вирок Слов’янського міськрайонного суду журналісти Вільного Радіо знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, у червні 2025 року вдень засуджений перебував поблизу одного з озер в Слов’янську. Там він побачив оборонну осколкову ручну гранату Ф-1 із запалом УЗРГМ-2, а також корпус ручної гранати М-92 із запалом FGM-1 (якщо об’єднати запал та корпус гранати, можна отримати готовий до використання боєприпас).

Фігурант справи за законом повинен був повідомити про знахідку правоохоронців або рятувальників, однак натомість забрав ці заборонені предмети до себе додому на вулиці Енеїди та заховав їх у літній кухні. Корпус гранати М-92 і запал поклав у сервант, а гранату Ф-1 із запалом — залишив під диваном.

31 січня 2026 року у чоловіка вдома провели обшуки, правоохоронці знайшли зазначені предмети у літній кухні. 5 березня Павло А. уклав із прокурором угоду про визнання винуватості та в суді повністю визнав провину.

10 березня суд затвердив угоду та призначив покарання. Фігуранта справи визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ) та призначили три роки позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. На цей період він зобов’язаний:

періодично з’являтися до органу пробації;

повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без дозволу органу пробації.

Додатково Павло А. повинен сплатити 7131 грн 20 коп. за експертизи. Залишки корпусів гранат та запалів суд постановив знищити.

Протягом 30 днів після 10 березня Павло А. може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, вирок набере законної сили.

