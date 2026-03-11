СБУ затримала ексначальника цеху машинобудівного заводу з Краматорська: він міг наводити російські удари

Затриманий поряд зі співробітниками СБУ. Фото: Служба безпеки України

Контррозвідка СБУ затримала мешканця Краматорська, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. Чоловік виявився колишнім керівником цеху місцевого машинобудівного підприємства. Слідчі вважають, що він передавав росіянам координати об’єктів українських військових у Краматорську та на околицях міста.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У СБУ стверджують, що фігуранта справи до співпраці з російською розвідкою залучив його колишній підлеглий, який ще 2014 року вступив до збройних формувань Росії та виконував вербувальні завдання. Контакт відбувся після того, як затриманий залишив роботу машинобудівному заводі.

Підозрюваний збирав дані про локації українських військових пішки, оминаючи контакт із бійцями та правоохоронцями. Виявлені об’єкти він фіксував на Google-картах і формував агентурні звіти для передачі до Росії, пишуть слідчі.

Вони уточнили, що серед пріоритетних цілей підозрюваного були запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ в Краматорську та його околицях.

“Під час таких розвідвилазок він позначав на гугл-карті виявлені локації Сил оборони для формування агентурного “звіту” до РФ. На цьому етапі співробітники СБУ вже документували кожен крок фігуранта і завчасно убезпечили місця базування українських захисників. На фінальній стадії контррозвідувальної операції зловмисника було затримано. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога”, — пишуть в СБУ.

Чоловікові вже повідомили про підозру в державній зраді під час воєнного стану (ч.2 ст. 111 ККУ), суд вже обрав для фігуранта справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він не має права на заставу. Максимально можливе покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські війська вдарили по прифронтовому Краматорську чотирма 250-кілограмовими авіабомбами, попередньо, поранень зазнала одна цивільна жінка. У місті пошкоджені десятки будівель.