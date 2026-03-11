Руйнування через ранкові авіаудари в Краматорську, 11 березня. Фото: Краматорська міська рада

Російські війська вдарили по прифронтовому Краматорську чотирма 250-кілограмовими авіабомбами, попередньо, поранень зазнала одна цивільна жінка. У місті пошкоджені десятки будівель.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Російські війська, з застосуванням чотирьох ФАБ-250, завдали ударів по центру міста та житловим забудовам. За попередньою інформацією, поранень зазнала жінка 1959 р.н”, — повідомили у Краматорській міськраді.

Там зазначили, що остаточні наслідки влучань ще невідомі, до ліквідації наслідків атаки залучили аварійні бригади.

Вже відомо, що постраждали “десятки” багатоквартирних будинків, два заклади освіти, заклад культури, магазини та торгівельні центри.

Нагадаємо, у сусідній до Краматорська Друкжівці на ранок 11 березня немає світла, місцева влада заявила про знеструмлення внаслідок бойових дій. Також там скасували ранкову подачу води.