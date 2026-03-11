Дружківка залишилася без світла та води зранку 11 березня: що відомо

Прифронтова Дружківка, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Жителів прифронтової Дружківки попередили про обмеження подачі електроенергії та води 11 березня. Ранкової подачі води на місто не буде.

Про обмеження електро та водопостачання повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Дружківка залишилася без електропостачання внаслідок бойових дій, уточнюють у міській ВА. Прогнозів щодо відновлення там не надали, уточнивши, що світла не буде до усунення аварії.

“У зв’язку відсутністю надходження води на м. Дружківка, ранкової подачі не буде”, — додали у МВА.

У місті як в наближеному до лінії фронту населеному пункті тривають російські атаки по інфраструктурі. Так, 6 березня стало відомо, що 7 мікрорайон Дружківки залишився без теплопостачання через руйнацію критичних об’єктів.

Що відомо про ситуацію в Дружківці на початок 2026 року

2026 рік Дружківка зустріла з примусовою евакуацію сімей з дітьми, яка там триває з серпня минулого року. Станом на січень безпосередньо в місті залишалися близько 19,6 тис. людей, по громаді — 21,6 тисячі. Частина мешканців відмовлялася від евакуації через невпевненість у подальшій підтримці від держави, а також через складнощі з пошуком житла.

Від жовтня 2025 року місто входить у зону “довгої” комендантської години, а від грудня — там призупинили рух громадського транспорту.

На початок лютого 2026-го в прифронтовій Дружківці мешкали близько 14,3 тисячі (на понад 5 тис. менше, ніж місяцем раніше) цивільних. Через погіршення безпекової ситуації люди продовжують покидати як місто, так і громаду.

У місті поступово призупиняють роботу цивільні об’єкти: 1 лютого з Дружківки пішов ПриватБанк, а 3 березня — Ощадбанк.