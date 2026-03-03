"Ощадбанк". Ілюстративне фото: зі сторінки банку

“Ощадбанк” припиняє роботу свого відділення у Дружківці — не працюватиме і їхній банкомат. Рішення пояснюють погіршенням безпекової ситуації в місті. Надалі жителів громади обслуговуватимуть у Краматорську, де розташовані найближчі відділення.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Там зазначили, що останнім часом у Дружківській громаді суттєво погіршилася безпекова ситуація. Саме ж відділення цього банку нещодавно зазнало руйнувань через російські атаки. Тож там не можуть забезпечити належні умови для обслуговування клієнтів.

Окрім самого відділення “Ощадбанку”, роботу призупиняють і для його банкомату з 3 березня.

Зазначимо, що нині цей банк продовжує працювати у Краматорську, який розташований приблизно за 20 кілометрів від міста. Ймовірно, лише там клієнти зможуть отримати повний спектр потрібних послуг.

Нагадаємо, 1 лютого у Дружківці закрили відділення “ПриватБанку”. Тоді рішення також аргументували складною безпековою ситуацією.