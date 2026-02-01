Відділення в Дружківці. Фото: ПриватБанк

ПриватБанк припиняє роботу свого відділення у Дружківці на Донеччині. Рішення пояснюють погіршенням безпекової ситуації в місті та загрозою для працівників і клієнтів. Надалі жителів громади обслуговуватимуть у Краматорську, де розташовані найближчі відділення.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

Закрити відділення довелося через те, що останнім часом у місті почастішали удари дронів і вибухи, а проведення робіт та перебування цивільних у Дружківці стало надто небезпечним. Зокрема, цього тижня внаслідок удару російського дрона загинули працівники газової служби, які прямували на ремонт.

У банку зазначили, що їхні відділення у Дружківці працювали безперервно від початку повномасштабного вторгнення — навіть у періоди тривалих знеструмлень та після обстрілів будівель.

Надалі команди з Дружківки продовжать обслуговувати клієнтів у відділеннях у Краматорську, який розташований приблизно за 20 кілометрів від міста. Там клієнти зможуть отримати повний спектр банківських послуг.

За інформацією банку, наразі на підконтрольній частині Донецької області продовжують працювати 11 відділень.

Раніше ми писали, що Дружківка без світла від ранку 1 лютого. А напередодні, 31 січня, в усіх районах міста скасували вечірню подачу води. Причиною став низький обсяг надходження води до системи водопостачання.