Від ранку 1 лютого Дружківка без світла: коли зможуть повернути

Енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Вчергове прифронтова Дружківка залишилася без подачі електроенергії. Світло зникло зранку 1 лютого внаслідок бойових дій.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

За їхніми даними, світло у прифронтовому місті зникло на ранок 1 лютого. Це третє знеструмлення за більш як тиждень, однак причина одна — бойові дії.

Так, спочатку Дружківка залишилася без подачі електрики 25 січня, а за два дні знову. Напередодні, 31 січня, в усіх районах міста скасували вечірню подачу води. Причиною відсутності води став низький обсяг її надходження до системи водопостачання.

Нині ситуацію зі світлом, за прогнозами диспетчера РЕМ, зможуть стабілізувати після усунення проблем.

Нагадаємо, кількість багатоповерхівок у Дружківській громаді, які залишаються без тепла, продовжує рости. На погіршення ситуацію вплинули російські удари по теплотрасах, а також перепади температури.